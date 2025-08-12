Patricia Benavides EN VIVO: exfiscal de la Nación acude a la Fiscalía para participar de la Junta de Fiscales Supremos

Regresa a la Fiscalía. Patricia Benavides acudirá a la sede del Ministerio Público para retomar sus labores como fiscal suprema titular este martes 12 de agosto, tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reponerla en el cargo. Benavides está citada para las 9:00 a.m. con el fin de participar de la Junta de Fiscales Supremos que estará encabezada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La extitular del Ministerio Público retorna a la Fiscalía en medio de cuestionamientos luego de la anulación de dos suspensiones en su contra.

Patricia Benavides: ÚLTIMAS NOTICIAS 08:23 Adeptos de Patricia Benavides llega a la sede del Ministerio Público Simpatizantes de Patricia Benavides llegaron a la sede del Ministerio Público para pronunciarse sobre su retorno a la Fiscalía. Sin embargo, otros ciudadanos también protestan contra su reincorporación a la Fiscalía. Créditos: Kevinn García/URPI-LR 08:13 Patricia Benavides: JNJ presionó a Delia Espinoza para reponer a la exfiscal de la Nación El último 7 de agosto, el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para reponer a Patricia Benavides en el cargo. A través de un oficio, la "exhorto" para que Benavides retorne como fiscal suprema en la Fiscalía. Ríos Patio argumentó que la suspensión de 60 días contra la extitular del Ministerio Público había concluido. Por ello, le dio un día de plazo para cumplir con la orden de la JNJ. MÁS DETALLES AQUÍ 08:04 Patricia Benavides: ¿a qué hora está citada para acudir al Ministerio Público? De acuerdo con el oficio enviado por la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos, Evelia Castro, Patricia Benavides está citada a las 9:00 a.m. en la sede del Ministerio Público para participar de la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos. MÁS DETALLES AQUÍ