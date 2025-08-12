HOYSuscripcion LR Focus

Política

JNE suspende alianza 'Ahora Nación – Salvemos al Perú': plazos impiden su inscripción antes del 1 de septiembre

La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas dispuso suspender la solicitud de la alianza hasta que se resuelvan dos expedientes internos del partido Salvemos al Perú. Esas observaciones hacen inviable que la inscripción se concrete antes del cierre del plazo electoral.

La alianza que lidera Alfonso López Chau, exrector de la UNI, no podría ser inscrita en el JNE. Foto: composición LR
La alianza que lidera Alfonso López Chau, exrector de la UNI, no podría ser inscrita en el JNE. Foto: composición LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió suspender la inscripción de la alianza electoral conformada por Ahora Nación (AN) y el partido Salvemos al Perú debido a trámites internos por resolver. La resolución, emitida el 11 de agosto de 2025, señala que la medida se mantendrá "hasta que previamente se culmine con la calificación de la solicitud de inscripción de diversos directivos del partido político Salvemos al Perú y posteriormente, se culmine con la calificación de la solicitud de modificación de estatuto del partido político Salvemos al Perú".

Es decir, el JNE no puede evaluar la inscripción de la alianza hasta que Salvemos al Perú termine de registrar oficialmente a ciertos directivos y resuelva cambios pendientes en su estatuto. Sin esos pasos previos, el organismo no tiene base legal para aprobar el acuerdo que dio origen a la alianza.

Resolución JNE.

Resolución JNE.

PUEDES VER: Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

Asimismo, el JNE advirtió que en el acta que aprueba la conformación de la alianza "se encuentra suscrita por dos ciudadanas cuya permanencia en el cargo se encuentra en calificación" y dio un plazo de diez días hábiles para subsanar, por lo que la alianza aún no puede ser registrada.

Cabe recordar que el presidente del partido Salvemos al Perú, Guillermo Antenor Suárez Flores, presentó el pasado 2 de agosto un documento ante el Jurado Nacional de Elecciones para comunicar la decisión institucional de no participar en alianzas electorales de cara a las Elecciones Generales 2026, lo cual evidenciaba las disputas internas dentro de esa organización política.

Ahora, con el cronograma electoral que fija el 1 de septiembre como fecha límite para la inscripción de alianzas, la resolución prácticamente imposibilita que el registro de Ahora Nación – Salvemos al Perú se concrete antes del cierre.

PUEDES VER: Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

