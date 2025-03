"Tampoco me pidan cero bombas, pues": César Acuña da insólita respuesta ante pedido por seguridad en La Libertad

Otra de César Acuña. El líder de Alianza para el Progreso (APP) generó controversia durante su exposición sobre las acciones de su gobierno regional en la lucha contra el crimen organizado. Acuña afirmó que era imposible reducir los indicadores de criminalidad a "cero" y pidió que no se le exijan medidas inalcanzables.

"Hasta fines de abril habrá mejores resultados; hasta fines de junio, mucho mejores resultados. Vamos a vencer al mínimo. Tampoco me pidan cero bombas, pues. (…) No me pidan cero asaltos o cero bombas. Hay que ser ilusos para pedir algo así", declaró el gobernador de La Libertad en respuesta a las preguntas sobre la crisis de inseguridad en la región.

La Libertad es una de las regiones del Perú más afectadas por la delincuencia y el crimen organizado. Hace pocos meses, un atentado ocurrido cerca de la sede del Ministerio Público causó daños en la infraestructura de la institución y en las puertas de la Universidad Nacional de Trujillo.

Acuña blinda a Santiváñez, ministro responsable de la seguridad ciudadana

Días atrás, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, aseguró ante los medios de comunicación que su partido, Alianza para el Progreso, no apoyará una eventual censura o interpelación contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese al agravamiento de la crisis de seguridad en su jurisdicción. Esta declaración, interpretada como un respaldo implícito, ha generado críticas, dado que Santiváñez, como titular del Ministerio del Interior, es el principal responsable de la seguridad en el país.

En este contexto, la legisladora Susel Paredes, de la bancada Cambio Democrático, ha impulsado una moción de censura contra el ministro debido a su gestión deficiente en la lucha contra la delincuencia. La moción solo requiere una firma más para ser presentada ante el Pleno.

Durante su intervención pública, Acuña reiteró que su posición responde a la necesidad de mantener la gobernabilidad y garantizar estabilidad en el país. "Nosotros hemos dicho y vuelvo a reiterar que buscamos la gobernabilidad, nosotros buscamos estabilidad. Nosotros no promovemos censuras ni interpelaciones. Seguimos en nuestra posición porque queremos estabilidad", expresó ante las cámaras.

