Donald Trump considera a Lima como una de las ciudades más peligrosas del mundo: "¿Quieren vivir en lugares así?"

En una conferencia, el presidente de Estados Unidos comparó a Washington con las capitales más peligrosas del mundo e hizo referencia a Lima. En Perú, de acuerdo con el conteo de La República, van 4.474 de asesinatos registrados durante el Gobierno de Dina Boluarte.

Donald Trump comparó a Washington con Lima y otras ciudades peligrosas. Foto: Composición/LR
Donald Trump comparó a Washington con Lima y otras ciudades peligrosas. Foto: Composición/LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la alta ola delincuencial que afrontan diversas capitales del mundo. Durante su discurso este lunes 11 de agosto, Trump incluyó a Lima en la lista de las ciudades más peligras y lo comparó con la situación de seguridad que atraviesa Washington D. C.

En esa misma línea, luego de nombrar a las ciudades con alto índice de inseguridad, el mandatario estadounidense cuestionó a los ciudadanos al consultarles si "quieren vivir en lugares así".

lr.pe

"Y sabes, cuando dices echar un vistazo a los números. Acabo de ver algunos gráficos. Estas son diferentes ciudades en todo el mundo. El rojo es un lugar llamado Washington D. C. Miren eso: Bagdad es que duplicamos a Bagdad. Ciudad de Panamá, Brasil, San José, Costa Rica, Bogotá, Colombia (narcotráfico), Ciudad de México, Lima, Perú. Tenemos el doble o el triple de lo que tienen. Entonces, ¿quieren vivir en lugares así?", enfatizó.

Las declaraciones del jefe de Estado americano se dan en el contexto de crisis de inseguridad ciudadana que vive el Perú y que el Gobierno de Dina Boluarte no ha podido resolver desde que asumió la presidencia. De acuerdo con el conteo de víctimas realizado diariamente por La República, van 4.474 desde que Boluarte tomó las riendas del país.

Pese a la alta ola de criminalidad, la jefa de Estado viajó a Japón e Indonesia del 5 al 12 de agosto, luego de que el Congreso aprobó otorgarle permiso para salir del país.

