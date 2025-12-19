Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación
El expresidente Martín Vizcarra fue atendido en urgencias del hospital de Ate - EsSalud tras haber sufrido una descompensación que estaría ligada a problemas del corazón.
Martín Vizcarra
El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado en una ambulancia desde el penal de Barbadillo hacia el hospital de Ate de EsSalud por temas de salud, tras haber tenido una descompensación que estaría relacionado con los problemas del corazón que sufre.
Noticia en desarrollo...
