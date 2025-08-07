HOY

Mundo

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Tras las fuertes declaraciones de Gustavo Petro, Arnold Pérez, un administrador público colombiano, señaló que, de acuerdo con lo que ha visto en sus múltiples viajes a la isla Santa Rosa, ese territorio es peruano.

Colombiano reconoce a la isla Santa Rosa como peruana.
Colombiano reconoce a la isla Santa Rosa como peruana. | Foto: Composición LR/ Santiago RUIZ / AFP & Santiago RUIZ / AFP

Debido a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, las tensiones políticas entre Perú y Colombia son cada vez más fuertes. La isla Santa Rosa, que se encuentra al centro de este conflicto limítrofe, está siendo reclamada por ambos países, pero el líder colombiano acusó al Perú de "apropiarse" del territorio de manera inapropiada.

Sin embargo, en medio de la polémica por la soberanía de la isla, las declaraciones de Arnold Pérez, un administrador público nacido y criado en Leticia, Colombia, ha reavivado la opinión pública. Pérez relató en una entrevista para el programa colombiano, '6 AM' de Caracol radio, cómo era el estilo de vida en esta pequeña isla que se formó en el río Amazonas en la década de los 70 y que recientemente se ha vuelto de interés nacional.

PUEDES VER: Peruano en Isla Santa Rosa rechaza acusaciones de Petro y defiende soberanía de Perú en la zona: "Estoy dispuesto a dar mi vida"

lr.pe

Colombiano responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa

Arnold Pérez ha visitado la isla Santa Rosa en repetidas ocasiones desde hace muchos años y según su testimonio, la presencia del gobierno peruano es innegable. Además, aseguró que el estilo de vida se maneja bajo la autoridad peruana y la gente se identifica como tal. “La isla tiene todas sus fuerzas militares, marina, policía, Dirandro, la aduana y tiene actualmente alcalde. Es una isla de más o menos unas tres o cuatro mil quinientas personas", indicó el administrador público.

De la misma manera, menicionó que la isla es un importante punto comercial, no solamente para los colombianos; sino que, también para los brasileños, ya que los turistas visitaban la isla con el afán de disfrutar de la cultura peruana."Hasta donde yo sé, pertenece a Perú”, recalcó Pérez. “Ellos tienen toda su representatividad estatal. Todo es peruano y la mayoría de los turistas que vienen a esta región van a la isla a disfrutar de las comidas peruanas", señaló el leticiano.

PUEDES VER: Tensión limítrofe: Colombia amenaza con llevar isla Santa Rosa a La Haya, mientras Perú moviliza personal del Ejército a la zona

lr.pe

¿Qué dijo Gustavo Petro con respecto a la isla Santa Rosa?

El 5 de agosto, mediante su cuenta de X, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que para el aniversario de la Batalla de Boyacá, la celebración se trasladaría a Leticia debido a que el gobierno peruano estaba ocupando un territorio que no le correspondía, refiriéndose a la Isla Santa Rosa. "Otra vez, el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro que le puso fin", declaró.

Según las declaraciones del canciller peruano, Elmer Schialer, para BBC News, el gobierno peruano estuvo sorprendido por las declaraciones de Petro. "Hemos leído con sorpresa estos escritos que se le atribuyen a Gustavo Petro. Lamentamos esto porque claramente el presidente no ha sido debidamente informado en estos asuntos", indicó el canciller.

