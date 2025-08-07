HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Política

JNJ presiona a Delia Espinoza a reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema

El presidente de la JNJ, Gino Ríos, envió un oficio a Delia Espinoza exhortándole a reponer a Patricia Benavides como fiscal titular suprema, tras argumentar que se cumplieron los 60 días de suspensión.

El Poder Judicial suspendió a Patricia Benavides por un plazo de 24 meses y podrá volver como fiscal suprema. Foto: composición Pamela Arroyo/LR.
El Poder Judicial suspendió a Patricia Benavides por un plazo de 24 meses y podrá volver como fiscal suprema. Foto: composición Pamela Arroyo/LR.

El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, envió un oficio a Delia Espinoza en el que le exhorta a reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal titular suprema del Ministerio Público, tras argumentar que se cumplieron los 60 días de suspensión en su contra y que no hay impedimento para su reposición. En ese sentido, Ríos Patio le ordenó a Espinoza a dar cumplimiento a la orden de la JNJ, el día de hoy, jueves 7 de agosto.

Únete a nuestro canal de política y economía

Es ese mismo documento al que tuvo acceso La República, el titular de la institución encargada de suspender, ratificar y nombrar a jueces y fiscales, instó a la fiscal de la Nación a "no seguir generando una lamentable situación de inseguridad jurídica".

PUEDES VER: Gobierno de Colombia: "No reconocemos la soberanía peruana sobre isla Santa Rosa y desconocemos a la autoridades"

Oficio de Gino Ríos a Delia Espinoza exigiéndole reponer a Patricia Benavides.

Oficio de Gino Ríos a Delia Espinoza exigiéndole reponer a Patricia Benavides.

Esta decisión se da luego de que,el último miércoles 6 de agosto, la Corte Suprema volvió a rechazar el pedido de la Fiscalía para suspender temporalmente por 36 a Benavides de asumir como fiscal suprema o de la Nación. El Ministerio Públicos sustentó su pedido en la presunta posibilidad de que Benavides reincidiera en actos delictivos debido a que, al ser repuesta en el cargo, podría influir en las investigaciones en su contra.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
JNJ confirma que Patricia Benavides debe regresar al Ministerio Público: " Ya cumplió 60 días de suspensión"

JNJ confirma que Patricia Benavides debe regresar al Ministerio Público: " Ya cumplió 60 días de suspensión"

LEER MÁS
Patricia Benavides: Poder Judicial rechaza nuevo pedido fiscal para suspenderla del Ministerio Público

Patricia Benavides: Poder Judicial rechaza nuevo pedido fiscal para suspenderla del Ministerio Público

LEER MÁS
Patricia Benavides será reincorporada como fiscal suprema al Ministerio Público

Patricia Benavides será reincorporada como fiscal suprema al Ministerio Público

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa"

Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa"

LEER MÁS
Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: integrantes de la Marina de Guerra se despliegan por el río Amazonas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: integrantes de la Marina de Guerra se despliegan por el río Amazonas

LEER MÁS
Tensión limítrofe: Colombia amenaza con llevar isla Santa Rosa a La Haya, mientras Perú moviliza personal del Ejército a la zona

Tensión limítrofe: Colombia amenaza con llevar isla Santa Rosa a La Haya, mientras Perú moviliza personal del Ejército a la zona

LEER MÁS
Víctor Zanabria se burla de cuestionamientos a la compra de autos Audi y Toyota para la PNP: "¿Vengo en bicicleta?"

Víctor Zanabria se burla de cuestionamientos a la compra de autos Audi y Toyota para la PNP: "¿Vengo en bicicleta?"

LEER MÁS
Gustavo Gorriti tras amenaza de Alejandro Muñante de llevarlo por la fuerza al Congreso: "Será el mayor galardón"

Gustavo Gorriti tras amenaza de Alejandro Muñante de llevarlo por la fuerza al Congreso: "Será el mayor galardón"

LEER MÁS
Relevan al jefe de la Agencia de Compras de las FF.AA. en pleno proceso de adquisición de flota de 24 cazas

Relevan al jefe de la Agencia de Compras de las FF.AA. en pleno proceso de adquisición de flota de 24 cazas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota