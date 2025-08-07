JNJ presiona a Delia Espinoza a reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema

El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, envió un oficio a Delia Espinoza en el que le exhorta a reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal titular suprema del Ministerio Público, tras argumentar que se cumplieron los 60 días de suspensión en su contra y que no hay impedimento para su reposición. En ese sentido, Ríos Patio le ordenó a Espinoza a dar cumplimiento a la orden de la JNJ, el día de hoy, jueves 7 de agosto.

Es ese mismo documento al que tuvo acceso La República, el titular de la institución encargada de suspender, ratificar y nombrar a jueces y fiscales, instó a la fiscal de la Nación a "no seguir generando una lamentable situación de inseguridad jurídica".

Oficio de Gino Ríos a Delia Espinoza exigiéndole reponer a Patricia Benavides.

Esta decisión se da luego de que,el último miércoles 6 de agosto, la Corte Suprema volvió a rechazar el pedido de la Fiscalía para suspender temporalmente por 36 a Benavides de asumir como fiscal suprema o de la Nación. El Ministerio Públicos sustentó su pedido en la presunta posibilidad de que Benavides reincidiera en actos delictivos debido a que, al ser repuesta en el cargo, podría influir en las investigaciones en su contra.

Noticia en desarrollo...