Política

Patricia Benavides: Poder Judicial rechaza nuevo pedido fiscal para suspenderla del Ministerio Público

La Corte Suprema rechazó otro intento de frenar el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía, despejando el camino para su reincorporación como fiscal suprema.

El regreso de Patricia Benavides al Ministerio Público estaría bastante cerca | Foto: Difusión.
El regreso de Patricia Benavides al Ministerio Público estaría bastante cerca | Foto: Difusión.

La Corte Suprema volvió a rechazar un pedido de suspensión temporal presentado por la Fiscalía contra Patricia Benavides. Se trataba de una solicitud para que Benavides Vargas no pudiera ejercer los cargos de fiscal suprema ni fiscal de la Nación durante los próximos 36 meses. El pedido se sustentaba en la presunta posibilidad de que Benavides reincidiera en actos delictivos, ya que, de asumir nuevamente como fiscal de la Nación, podría influir directamente en la investigación penal que se le sigue. Sin embargo, la Corte declaró improcedente la medida.

"La Corte ha confirmado la resolución que rechazó el pedido de suspensión contra Patricia Benavides. Con esto, ya no queda ningún impedimento para que regrese al Ministerio Público. La Fiscalía solo tendría que citarla para que retome sus funciones como fiscal suprema", declaró el abogado Humberto Abanto al diario La República.

PUEDES VER: Tensión limítrofe: Colombia amenaza con llevar isla Santa Rosa a La Haya, mientras Perú moviliza personal del Ejército a la zona

lr.pe

Días antes, la Sala Permanente de la Corte Suprema anuló la sanción de 24 meses impuesta a Patricia Benavides, tras aceptar el recurso de la Fiscalía contra la controvertida resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la había separado del cargo de fiscal de la Nación.

En ese contexto, el Ministerio Público, encabezado por Delia Espinoza, estaría obligado a acatar la resolución de la JNJ que dispone la reincorporación de Benavides Vargas como fiscal suprema, según explicó su abogado, Jorge del Castillo. También quedó sin efecto la suspensión impuesta por el Poder Judicial el pasado 24 de junio, la cual había sido justificada por el riesgo de que Benavides incurriera nuevamente en conductas delictivas si retornaba al cargo.

PUEDES VER: Relevan al jefe de la Agencia de Compras de las FF.AA. en pleno proceso de adquisición de flota de 24 cazas

lr.pe
Resolución en contra de pedido fiscal para suspender a Patricia Benavides | Foto: PJ.

Resolución en contra de pedido fiscal para suspender a Patricia Benavides | Foto: PJ.

Patricia Benavides será reincorporada como fiscal suprema al Ministerio Público

Patricia Benavides está próxima a reincorporarse como fiscal suprema en el Ministerio Público, tras la anulación judicial de su suspensión por dos años y la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de dejar sin efecto su destitución. Actualmente, el proceso está pendiente de concretarse, ya que aún no se ha fijado oficialmente la fecha ni el lugar exacto donde retomará funciones, según indican diversas fuentes del sistema judicial.

PUEDES VER: Ejército del Perú llega a Isla Santa Rosa para colocar banderas peruanas en medio de tensión limítrofe con Colombia

lr.pe

Para materializar su retorno, se deben cumplir tres requisitos clave. Primero, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado a la JNJ una aclaración sobre el alcance constitucional y legal de su resolución. Luego, corresponde al Área de Presupuesto del Ministerio Público determinar si hay disponibilidad económica para asumir los pagos asociados al cargo o si será necesario solicitar fondos adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas.

La mayor dificultad radica en definir el despacho al que será asignada. Hasta ahora, ni Benavides ni su abogado, Humberto Abanto, tienen información sobre en cuál de las siete fiscalías supremas se integrará. Las únicas plazas vacantes están en fiscalías anticorrupción que actualmente manejan procesos relacionados con ella, lo que complica su eventual designación.

