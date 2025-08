Patricia Benavides no estaría calificada para regresar a la Fiscalía, alertan especialistas

Patricia Benavides no estaría calificada según los requisitos legales para reincorporarse a la Fiscalía, advierten especialistas en derecho. Su cercanía con sectores políticos investigados, su falta de independencia y la ausencia de una plaza habilitada podrían impedir que pueda asumir, nuevamente, su cargo como fiscal suprema. Aunque la Corte Suprema anuló la suspensión en su contra, esta decisión no acreditaría su idoneidad para retornar al cargo ni la exime de los estándares que impone la Ley de Carrera Fiscal.

Aún falta que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emita una resolución formal que restablezca su nombramiento y se cuente con una plaza presupuestada para su designación. Sin estos requisitos administrativos, su reingreso al Ministerio Público carece de sustento legal.

Más allá de los procedimientos pendientes, persisten serias dudas sobre su idoneidad para volver a ejercer un cargo de alta responsabilidad. Benavides ha mantenido vínculos con actores políticos investigados por la propia Fiscalía, lo que afecta gravemente su apariencia de imparcialidad. Esta cercanía con el poder compromete uno de los principios fundamentales que rigen el ejercicio de la función fiscal: la independencia frente a intereses partidarios.

Cruz Silva, abogada del IDL: "No está calificada para regresar a la Fiscalía"

Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que Patricia Benavides no está calificada para regresar a la Fiscalía, ya que no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Carrera Fiscal. Según explicó, esta norma exige que todo magistrado del Ministerio Público actúe con independencia, objetividad y sin vínculos con intereses políticos. A su juicio, la conducta de Benavides en el cargo vulneró estos principios de manera reiterada.

"Patricia Benavides no está calificada para poder ejercer como fiscal, ni siquiera fiscal suprema, porque ella incumple con un requisito del perfil para ser fiscal según la ley de carrera fiscal, y eso está vinculado con la apariencia de independencia, imparcialidad respecto del poder político. (...) No solamente es apoyada por grupos políticos partidarios, ha sido alhajada por grupos políticos partidarios, sino que tiene entre sus abogados a un político vigente que es investigado por la institución (...) Al no cumplir con ese perfil básico para ser fiscal, porque ella misma se ha convertido en un integrante de una esfera de poder político partidario, ella tendría que ser retirada de este cargo", comentó.

La abogada del IDL enfatizó que permitir el retorno de Benavides no solo sería una decisión institucionalmente peligrosa, sino también jurídicamente cuestionable. Sostuvo que su reincorporación podría ser impugnada a través de una acción de amparo o una solicitud ante la JNJ, debido a que contraviene los estándares mínimos de idoneidad exigidos para quienes integran el sistema fiscal.

Carlos Rivera, abogado del IDL: "El problema ha sido el Congreso de la República"

Por su parte, el abogado Carlos Rivera, del IDL, señaló que Patricia Benavides, desde que ocupó el cargo de fiscal de la Nación, actuaba de manera parcial y sin independencia e imparcialidad que se le exige al máximo representante de la Fiscalía. Sin embargo, aclaró que el reciente fallo de la Corte Suprema no evalúa dichas conductas ni su idoneidad para el cargo. Lo que resolvió la sala fue únicamente un aspecto procesal: la validez de la medida de suspensión impuesta en el marco de una investigación penal.

"Me parece que la actuación pública de Patricia Benavides en los últimos tiempos, antes de ser destituida, era una actuación no solo parcializada, sino que no respetaba un estándar mínimo y básico de independencia, de imparcialidad como la cabeza de una institución como el Ministerio Público. Pero, el tema que resuelve el día de ayer la Corte Suprema no es un tema relacionado con la independencia. Lo que resuelve ayer la Corte Suprema es un tema que es la imposición de una medida limitativa en el marco de una investigación de carácter penal", dijo.

Rivera sostiene que la Corte Suprema actuó correctamente desde el punto de vista jurídico al emitir su fallo, ya que resolvió un tema de forma, no de fondo. Sin embargo, recalca que el verdadero problema radica en el Congreso de la República, al que responsabiliza directamente por permitir que Patricia Benavides vuelva a su cargo. Para el abogado, el Parlamento ignoró las graves acusaciones contenidas en la resolución que sustentó la suspensión de Benavides al rechazar la denuncia constitucional en su contra.

"Creo que la Suprema hizo lo que tenía que hacer y su decisión creo que es correcta. El problema ha sido el Congreso de la República, que ante las gravísimas imputaciones que están en esas cuatro primeras páginas de la resolución de ayer, el Congreso dice no, aquí no hay nada. El Congreso es el responsable de todo lo que ha ocurrido", precisó.

Raúl Canelo, decano del CAL: "Habría que analizar si cumple los requisitos"

Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), advierte que el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía abre una evaluación si cumple con los requisitos legales y éticos para ejercer el cargo de fiscal suprema. A su parecer, ella no parece cumplir con esas condiciones, pero advierte que, si la fiscal de la nación y los fiscales supremos podrían quedar expuestos a represalias, de no cumplir con la restitución.

"El problema está en que, efectivamente, habría que analizar ahora si está cumpliendo los requisitos, la neutralidad, la imparcialidad y otras condiciones que parecería que no la cumplen. Pero ahí habría un problema, eventualmente, de no hacerlo, la fiscal de la nación y los fiscales Supremos quedarían expuestos a denuncias de todo tipo, sobre todo de abuso de autoridad por parte de la propia Benavides y eventualmente quedarían bastante vulnerables frente a la Junta Nacional de Justicia que evidentemente, desde mi punto de vista, tiene una posición ya sesgada", indicó.

Canelo sostuvo que, hasta donde tiene conocimiento, actualmente no existe una plaza disponible para que Benavides sea restituida. Por ello, su retorno requeriría una ampliación presupuestal o una autorización especial, trámite que no está resuelto. Recordó además que el Ministerio Público no funciona como una empresa privada, sino que debe seguir estrictos procedimientos para designar cargos, en especial aquellos de alto rango.

"Si hay alguna otra cuestión de carácter en la parte económica presupuestal, efectivamente, ahí habría también otra situación contradictoria. Porque no se trata de decir, bueno, te repongo como fiscal suprema, toma tu escritorio y ponte a trabajar (...) Tengo entendido que en estos momentos no hay una plaza. Recordamos, esto no es una empresa cualquiera, es un ente constitucional autónomo que tiene un presupuesto y ese presupuesto además está controlado (...) Entonces, si no está previsto en el presupuesto, tendría que haber algún tipo de ampliación, autorización y tal", dijo.

Delia Espinoza consultará si hay presupuesto para la reposición de Patricia Benavides

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, brindó una conferencia donde, entre los temas que trató, mencionó que ha solicitado un informe al área de presupuesto del Ministerio Público para consultar si es que se cuenta con el presupuesto suficiente para cubrir los gastos de un "eventual" retorno de Patricia Benavides a la entidad.

"Hemos solicitado un informe al área de presupuesto para que nos indique de manera cierta si es que habría el presupuesto para sustentar o solventar ante un eventual retorno de la señora Benavides", comentó.