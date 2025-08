Delia Espinoza critica al Ejecutivo por no aumentar presupuesto a la Fiscalía: "Se nos está asfixiando"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, criticó al Ejecutivo por haber negado el presupuesto adicional solicitado por el Ministerio Público. Según explicó, la falta de recursos afecta el trabajo de la entidad, al punto de comprometer el servicio fiscal que se brinda a la población. Indicó, además, que otras instituciones estatales han recibido recursos extraordinarios sin traba alguna, mientras que a la Fiscalía se le ha dejado de lado.

"Sobre el tema del presupuesto, efectivamente se podría decir que se nos está asfixiando la pregunta es por qué. Mientras a otras entidades que incluso tal vez no tienen mayor necesidad o urgencia que el Ministerio Público, todos los años no se le niega y este año especialmente no se les ha negado los presupuesto adicionales, pero al Ministerio Público sí. Entonces eso sí afecta directamente porque nos impide poder llevar adelante una gestión por lo menos mínima o una gestión manejable", señaló.

Espinoza explicó que el requerimiento presupuestal no respondía a gastos innecesarios, sino a necesidades esenciales vinculadas al servicio fiscal y la atención ciudadana. "No estamos pidiendo grandes millones para cuestiones banales o suntuarias. Estamos pidiendo para el servicio fiscal, para el servicio hacia la población y está técnicamente sustentado. Sin embargo, no se nos ha escuchado", indicó.

Delia Espinoza sobre ley de amnistía: "Buscaría y lograría impunidad"

Sobre la ley de amnistía para policías y militares investigados por presuntos delitos de violación de derechos humanos durante la época de terrorismo, y el rechazo del Gobierno ante lo dispuesto por la Corte IDH de no promulgarla, Delia Espinoza recalcó que, si bien es cierto que hay un número de efectivos de dichas fuerzas del orden que cumplieron con su deber, no se puede dejar de sancionar a aquellos responsables que hayan cometido estas presuntas acusaciones.

Aclaró que este grupo de personas es reducido y no representa a la totalidad, por lo que pidió no generar confusión en la ciudadanía. Además, advirtió que la ley en discusión podría conducir a la impunidad, si se aprueba sin un análisis cuidadoso.

"Tenemos héroes, tenemos muchos. Pero no se puede dejar de perseguir a quienes faltando a su deber de protección de la vida humana y de la integridad hayan vulnerado esos derechos. Y repito, son un número determinado, no son todos. Por lo tanto, no se confunda a la población. En ese sentido, esperamos que se tome consciencia de que esta ley simple y llanamente buscaría y lograría impunidad", señaló.

Delia Espinoza criticó fallo del TC a favor de la nueva ley de extinción de dominio: "Es un lamentable retroceso"

En la misma línea, Delia Espinoza, calificó como un “lamentable retroceso” la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la aplicación de la ley de extinción de dominio sobre los bienes ilícitos adquiridos antes de 2018. Esta medida, según Espinoza, debilita significativamente las herramientas del Ministerio Público para combatir la criminalidad, ya que permite que personas vinculadas a actividades ilícitas recuperen propiedades que deberían ser confiscadas, incluyendo a testaferros y otros involucrados en corrupción.

"Lo que se acaba de decidir ha consagrado un retroceso. Es un lamentable retroceso. Ya hemos advertido que los dos encisos que han sido declarados inconstitucionales van a permitir, en pocas palabras, que no se pueda continuar con la extinción de dominio de bienes capitales, instrumentos ilícitamente obtenidos y que están en manos de testaferros de hechos producidos hasta antes del 2018", dijo.

La fiscal de la Nación advirtió que esta resolución puede beneficiar a figuras involucradas en casos de corrupción, y anunció que el Ministerio Público evaluará acciones legales para revertir el fallo. La fiscal enfatizó la importancia de mantener vigente la extinción de dominio como un mecanismo clave para la lucha contra el crimen organizado y la recuperación de activos ilegales en favor del Estado.

Delia Espinoza cuestionó la reincorporación de Patricia Benavides a la Fiscalía

Otros de los puntos que Delia Espinoza tocó durante la conferencia de prensa fue el de la reincorporación de Patricia Benavides al Ministerio Público luego de que el Poder Judicial anulara su suspensión de 24 meses del cargo. La fiscal expresó su preocupación y resaltó que Benavides aún está vinculada a diversas investigaciones. Destacó, también, que la Corte Suprema no ha ordenado la reposición de Benavides, sino que ha desestimado la apelación del Ministerio Público respecto a la ampliación de su suspensión, lo que no implica su retorno automático al cargo.

Ante ello, Espinoza solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que aclare su posición respecto a la posible reincorporación de Benavides, debido a irregularidades en el acta que modificó su destitución por una suspensión de 60 días sin especificar el periodo correspondiente.

La fiscal de la Nación enfatizó que su postura no responde a intereses personales, sino a la necesidad de garantizar la independencia y eficacia del Ministerio Público. Reiteró que la institución debe centrarse en la persecución del delito y no en la persona, pero subrayó que las investigaciones en curso sobre Benavides requieren atención y claridad institucional.