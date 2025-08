Julia Oxenford tras fallo que devuelve el cargo a Patricia Benavides: "Lo que queda de democracia es una migaja"

La periodista Juliana Oxenford expresó su desacuerdo con la reciente resolución del Poder Judicial que rechazó suspender por 24 meses a Patricia Benavides en su cargo de fiscal suprema, a pesar de su presunta vinculación con el caso 'Cuellos Blancos del Puerto'. Oxenford recalcó que su eventual retorno no implicaría una restitución automática como fiscal de la Nación.

"Con relación al cargo de fiscal de la Nación, es algo que no le compete al Poder Judicial. Para ello tiene que haber una decisión unánime por mayoría de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)", explicó.

Sin embargo, la conductora no dudó en expresar que la investigada Benavides volvería a ser restituida por Gino Ríos, presidente de la JNJ, quien fue acusado de violentar psicológicamente a su exesposa. "Teniendo ahora a un impresentable como Gino Ríos, no dudo en que de pronto la repongan y saquen a Delia Espinoza, que es lo que se buscó, sin suerte, hace un mes y medio", relató Oxenford.

Agregó que para ser fiscal de la Nación, no bastaría con la resolución del Poder Judicial, es la Junta de Fiscales Supremos quien decide quién ocupará el más alto puesto dentro de la Fiscalía. "Si ellos dicen que no, no ingresas. Cuando llega Patricia Benavides y dice 'a mí me corresponde', los fiscales salen a decir: ´de ninguna manera´, sacan un comunicado, hacen una conferencia para hacer respetar su independencia y autonomía", precisó.

Asimismo, indicó que si bien el castigo contra Benavides era por dos años, el hecho de que una parte de magistrados jueguen junto con el Congreso hizo que la fiscal termine siendo blindada.