Denuncian ante la Fiscalía y el Congreso a la comisión que seleccionó a Gino Ríos como presidente de la JNJ

Dos nuevas denuncias han llegado contra los miembros de la comisión encargada de elegir a Gino Ríos Patio como presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Se trata de las presentadas ante el Congreso de la República y la Fiscalía por el ciudadano Tito Esteves Torres, quien también postuló al puesto en la JNJ.

La comisión encargada de la elección de Ríos Patio estuvo integrada por Josué Gutiérrez, defensor del pueblo; Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional; y otros miembros como Javier Arévalo, Juan Carlos Villena y César Aguilar. De esta manera, los mencionados serían alcanzados por los recursos presentados. Estas denuncias buscan declarar la nulidad del proceso de selección, por el cual se eligió a Ríos Patio como presidente de la institución y que se convoque a un nuevo concurso.

Según los documentos presentados, Esteves acusa a los integrantes de la comisión de haber vulnerado la Constitución y la normativa vigente al designar como miembro titular a Ríos Patio, pese a que este cuenta con antecedentes penales por violencia familiar. Esto, sostiene, contraviene los requisitos legales para integrar la Junta Nacional de Justicia, que exige no tener sentencias condenatorias firmes.

Ahora, la denuncia constitucional tendrá que seguir su proceso correspondiente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). De igual manera, será responsabilidad de la Fiscalía decidir si se inician las diligencias preliminares para corroborar la información presentada en la citada denuncia.

Denuncian parcialización en la elección de los miembros de la JNJ

El denunciante señala que fue injustamente descalificado en la etapa final del concurso, pese a haber obtenido buenos puntajes y no tener antecedentes, lo que evidenciaría una evaluación parcializada y arbitraria. Por ello, ha solicitado que se investigue penalmente a los miembros de la comisión por delitos como omisión de funciones, tráfico de influencias y falsedad genérica, y que el Congreso evalúe su posible infracción constitucional.

"Mi interés no es de carácter personal contra ningún miembro elegido, sino que se fundamenta en la desigualdad de trato que ha existido a lo largo de todo el proceso. Esto se evidencia en el hecho de que se ha nombrado a un candidato con antecedentes penales y/o judiciales. Sin embargo, a mí, pese a no contar con ningún tipo de antecedente y haber obtenido el tercer puesto en el examen de conocimientos y el octavo en la evaluación curricular, se me declaró no apto en la entrevista, en la que además se me formularon cuestionamientos sin sustento alguno", sostuvo el denunciante a La República.

La sentencia por violencia familiar contra Gino Ríos

Gino Ríos Patio, actual presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), fue sentenciado en 2011 por maltrato psicológico reiterado. A pesar de este antecedente, superó el proceso de selección sin que se cuestionara su historial, incluso cuando la ley orgánica de la JNJ prohíbe que personas con condenas por violencia familiar accedan al cargo. La Comisión Especial, liderada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, no abordó el tema en la entrevista final.

Durante la evaluación, Javier Arévalo, entonces presidente del Poder Judicial, condujo la entrevista y se enfocó en una denuncia archivada por corrupción, ignorando la sentencia por violencia. Aunque la abogada de la víctima presentó una tacha formal, esta fue desestimada por presentarse fuera de plazo. Ríos nunca explicó directamente su condena y se limitó a describirla como un “conflicto conyugal”.

El testimonio de su exesposa, incluido en la sentencia, detalla amenazas y presiones vinculadas a demandas de alimentos. Sin embargo, ningún miembro de la comisión exigió aclaraciones. Gutiérrez justificó la omisión señalando que no quisieron invadir la esfera personal de Ríos. También alegó que la condena no lo inhabilita, aunque la ley vigente al momento del concurso sí lo impedía expresamente.