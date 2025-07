Elecciones 2026: más de 2 millones de jóvenes votaran por primera vez en los próximos comicios

Con la llegada de cada nueva elección, surge un nuevo bolsón de votantes: los jóvenes que tendrán su primera experiencia electoral. Las próximas elecciones generales no serán la excepción. Según la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, más de 27 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto, de los cuales 2.5 millones serían jóvenes primerizos. Haciendo las matemáticas, hablamos de casi un 10% del electorado habilitado. Cada partido es consciente de que una estrategia orientada a captar el voto joven podría asegurar resultados muy favorables.

Pero, ¿cómo votan los más jóvenes? ¿Tienen una posición política definida? Los detalles de su afiliación ideológica, sus ideas y sus percepciones podrían configurar un perfil que los acerque más a unos candidatos que a otros.

Elecciones 2026: decodificando al votante joven peruano

Miranda votará por primera vez en estas elecciones. Estudia Administración Hotelera y es sincera al hablar de las emociones que le genera esta primera experiencia electoral: “Me ha empezado a interesar un poco más, pero me da miedo equivocarme”. Las razones son claras: Miranda sostiene que, desde su percepción, las personas que llegan al poder solo buscan corromperse. “No estoy perfectamente informada, pero creo que desde Fujimori todos los presidentes han estado presos. Eso, para los que somos del pueblo peruano, es frustrante”.

Como Miranda, muchos jóvenes abordan la política más desde la duda que desde la certeza. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 57% de los jóvenes entre 18 y 24 años recibe las nuevas elecciones con sentimientos negativos, entre los que destacan tristeza, desesperanza, ansiedad y miedo. Tiene sentido, entonces, que el 46% de estos jóvenes no confíe en el proceso electoral y que más del 88 % se declare inconforme con la democracia actual.

Al pedirle que se identifique políticamente, Miranda señala que todavía está formando su forma de pensar, pero admite una leve inclinación hacia la izquierda, pues le preocupa la desigualdad en el país: “Todavía no estoy 100% segura, no me cierro a escuchar a los demás”. Además, no tiene a nadie en mente como candidato: “Me cuesta confiar en alguien. Ojalá no sea como Dina, que se sube el sueldo sola”, comenta.

La forma de pensar de los jóvenes peruanos parece ser diversa. Hay jóvenes ubicados a lo largo de todo el espectro político. La misma encuesta del IEP indica que el 29% de los jóvenes se identifica con la izquierda y el 33% con la derecha. No son diferencias significativas: el gran bolsón de jóvenes se ubica en la imparcialidad ante ambos sectores políticos, ya que el 39% se define de centro.

Universitarios jóvenes irán a las urnas por primera vez

Intrigados por comprender mejor el voto joven, La República salió a las calles para preguntarles a los votantes primerizos sobre sus identificaciones políticas, su interés por la política nacional y sus posibles candidatos. Aunque la mayoría manifestó no sentirse interesada en la política, algunos nombres fueron mencionados como opciones para las próximas elecciones: Rafael López Aliaga y Martín Vizcarra.

El actual alcalde de Lima es visto como una alternativa válida por algunos jóvenes, quienes lo consideran una opción “saludable”. “Me gusta porque tiene una visión empresarial”, dice Piero, estudiante de Ingeniería de Sistemas que se identifica como liberal de derecha. Por su parte, el expresidente también cuenta con apoyo. Candy, estudiante de Educación en Piura que se define como “ligeramente progresista”, considera que Vizcarra podría ser una opción: “Pese a su actual inhabilitación, podría votar por él en un próximo proceso electoral”, señaló a La República.

PUEDES VER: Fiscal suprema Zoraida Ávalos investigará a José Jerí por no asistir a citas psicológicas por abuso sexual

Al tocar el tema de la orientación política, muy pocos se identificaron con la izquierda. Uno de esos casos fue el de David, joven estudiante tacneño de Economía Agraria: “Creo que me inclino más hacia la izquierda. Me interesa el enfoque social, aunque todavía no he tenido la oportunidad de participar en trabajo comunitario. Estoy en primer año y aún no llevamos cursos de política; eso será el próximo semestre”, explicó al justificar su postura.

En contraste, la mayoría de estudiantes jóvenes encuestados se inclinó hacia la derecha política. “Soy abierto, pero no tanto”, comenta Héctor para definir su posición como liberal. Otros prefieren ubicarse al centro del espectro, como Juana, estudiante de Negocios Internacionales: “Ni la derecha ni la izquierda extremas están bien; lo ideal sería un equilibrio”, afirmó.

¿Por qué persiste la incertidumbre?

La República conversó con Pavel Aguilar, profesor de Sociología Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), para entender por qué existe tanta incertidumbre entre los votantes primerizos. Al respecto, Aguilar consideró que, en un escenario con más de 40 partidos postulando, es lógico que todavía no existan opciones claras para quienes recién se adentran en este espacio.

“Creo que hay un desconocimiento extendido, y no solo entre los más jóvenes. A diferencia de procesos electorales anteriores, hoy, a solo nueve meses de las próximas elecciones generales, la mayoría no tenemos claro quiénes son los candidatos a la presidencia y al Congreso. Solo unos pocos se han lanzado abiertamente al ruedo, como Phillip Butters, Rafael López Chau y otros igualmente mediáticos. Mientras tanto, parece increíble que haya varios precandidatos que parecen estar esperando el momento adecuado. Quizá las dudas también están en ellos”, señala.

El especialista en ciencias sociales también mencionó un dato adicional: existen diferencias de género en las preferencias políticas de los jóvenes. Para Aguilar, el avance de las derechas radicales y de las izquierdas moderadas entre jóvenes hombres y mujeres, respectivamente, es un elemento que debe tomarse en cuenta.

“Como ha mencionado Farid Kahhat en su pódcast, hay estudios recientes, respaldados por evidencia científica, que muestran que las preferencias electorales actualmente varían tanto entre hombres y mujeres como entre jóvenes y personas de mayor edad. Estos datos evidencian, en varios países, que los jóvenes varones heterosexuales tienden a votar —o al menos simpatizar— cada vez más por opciones de derecha radical, mientras que las mujeres jóvenes se muestran cada vez más progresistas y optan por opciones socialdemócratas. Habría que preguntarnos si en el Perú contamos con esa data. Mientras tanto, considero que es un síntoma que, en los últimos años, los discursos libertarios y/o conservadores, con muchos puntos en común, se hayan multiplicado y que incluso puedan decantar en algunas opciones electorales para el 2026”.

Aguilar cree que todavía no hay un político que busque directamente congraciarse con la juventud como parte esencial de su campaña; sin embargo, apunta a Alianza para el Progreso y al fujimorismo como dos fuerzas que han tenido intentos sutiles por acercarse a este grupo etario: “En el escenario político actual se observa la presencia de pocos jóvenes en los partidos. Y, a diferencia de la elección anterior, no hay un personaje como Forsyth, que se proclame como el candidato de la juventud. Sumado a ello, al parecer tampoco habrá otra Verónika Mendoza que represente al sector femenino y joven. Sin embargo, partidos como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso han intentado mostrar un rostro joven, ya sea visibilizando su escuela de líderes juveniles, como en el caso del fujimorismo, o de la mano de la maquinaria universitaria del grupo educativo César Vallejo, en el caso del partido del señor Acuña”.