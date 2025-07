Juliana Oxenford a Dina Boluarte: "Si ya sabes que no te quieren, quédate encerrada en Palacio de Gobierno"

Juliana Oxenford, en una nueva edición de Arde Troya, se refirió a la presidenta Dina Boluarte luego de los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía antes de su llegada a Iquitos el último martes 15 de julio para la clausura del octavo Consejo Regional de Estado. En ese sentido, Oxenford criticó a Boluarte por su arribo al interior de país y resaltó que más del 90% del Perú rechaza su Gobierno.

"¿A quién se le ocurre? A Dina Boluarte, obviamente, sabiendo que tiene 3% aprobación, que la gente la detesta. Que si en algo estamos unidos en el país, a pesar de las diferencias que existen, es que no soportamos más este Gobierno y sucede a lo largo y ancho del territorio nacional, pero la señora se va a Iquitos, sabiendo perfectamente que podía haber manifestaciones", mencionó.

PUEDES VER: César Acuña viaja a Piura e inicia campaña presidencial pese a que todavía es gobernador regional

Por otro lado, la periodista recalcó el rechazo de la ciudadanía hacia la jefa de Estado y la instó a trabajar desde su despacho presidencial y se abstenga de realizar proselitismo político en las regiones del Perú.

"Lo más triste es que ella misma es la que genera esto. Si ya sabes que no te quieren, quédate encerrada en Palacio de Gobierno y chambea ahí si acaso realmente trabajas. Y no te vayas, pues, a hacer proselitismo, a dártela de buena gente a provincia, pretendiendo que la gente te reciba con aplausos", enfatizó.

"La gente no la quiere. No la quiere. Y la única que parece no darse cuenta de este nivel de desaprobación es ella. Y peor todavía, porque si se da cuenta insiste en hacerse querer. No te quieren, no te quieren. Punto. Ya. Te lo buscaste y lo conseguiste. El mérito es absolutamente suyo, señora presidenta de la República", dijo.

"Se olvida que la razón por la cual no hay marchas multitudinarias no es por falta de interés, por falta de ganas, sino porque tenemos miedo, porque ella manda a las Fuerzas Armadas y porque ella manda en la Policía y porque ella manda matar y por eso carga con tantos muertos. En la última protesta de los mineros, un fallecido, un taxista que no tenía absolutamente nada que ver siquiera con las movilizaciones", acotó.