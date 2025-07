Rafael López Aliaga se victimiza ante respuesta de ministro de Transportes: “Me ha insultado”

Rafael López Aliaga indicó, en entrevista a Willax, que no responderá al ministro de Transportes, César Sandoval, pues considera que él lo ha insultado. Esto pese a que fue el acalde de Lima en primero en despotricar contra el Ministerio de Transportes por, según él, no agilizar el proceso para que los trenes Caltrian empiecen a brindar su servicio.

"Yo no he dicho nada. Estoy casi en una cura de silencio hace como una semana porque estoy trabajando. No tengo tiempo de estar trabajando y estar respondiendo. (Sandoval le ha respondido de forma muy clara) Clarísimo será para él. Clarísimo para insultar porque lo que ha hecho es insultarme. No voy a responderle nada", dijo.

PUEDES VER: Viceministro aprobó directivas en beneficio de empresa en la que trabajó 7 años

El burgomaestre se refirió así a la publicación que realizó Sandoval en su cuenta oficial de X y en la cual lo tildó de "soberbio". "Señor alcalde, López Aliaga, la gestión pública de obras y proyectos se hacen de la manera más técnica y respetuosa, conforme a la normativa que nos ampara. Nada se hace con prepotencia y soberbia. Usted podrá insultar todo lo que quiera, pero las cosas se hacen por el camino de la ley. Con su poder económico usted no puede violar las normas y leyes. Pongamos por delante la vida y la integridad de las personas, con humildad y capacidad de gestión", se lee.

Este descargo lo realizó luego de que Aliaga lo mandó a "callar". “Me he callado la boca más de 15 días, pero el señor (titular del MTC) no se calla la boca. Si quiere política, política va a tener. Pero eso está mal, está yendo en contra de la felicidad de la gente. (..) ¡Estamos listos para operar! Estos trenes han estado operando en diciembre en la zona más pituca de California, donde están los millonarios. Ese tren hemos traído. No me vengan a decir que no función", exclamó durante el evento en el cual se presentaron los trenes Caltrain.

RLA minimizó descarrilamiento de tren

En otro momento, RLA se refirió sobre el descarrilamiento advertido por el MTC. Debido a que este sucedió el mismo día que los trenes fueron presentados a la ciudadanía, López Aliaga argumentó que durante todo el tiempo en que estos estuvieron expuestos ninguno se descarriló.

"Yo he tenido una ceremonia larga. Casi dos horas y media. Con toda la maquinaria en frente mía, encima del riel (¿Y nada se descarriló?) No pues, entonces de qué estamos hablando", dijo.

Después de ello, aseguró que "la izquierda" no desea que los trenes empiecen a brindar el servicio de traslado. "Es que acá hay mucho interés de que no haga nada. Claramente, la izquierda caviar y terruca. Este país lo que quiere es que la gente sufra. Vive del hambre de la gente, de la falta de agua por qué porque se dedican a hacer expedientes técnicos, estudios. Lo hacen 25 veces y los copian, pero nunca hacen nada”, mencionó.