Más ‘waykis’ para Dina Boluarte: cambian norma para que reciba regalos sin límite de precio

Dina Boluarte podrá continuar recibiendo regalos de autoridades. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el 1 de julio se creó y aprobó la modificación de una directiva que flexibiliza las condiciones bajo las cuales la presidenta puede recibir regalos, donaciones o beneficios. Los nuevos criterios no establecen límite de precios y permite que los remitentes sean amigos o autoridades de la mandataria.

La norma fue redactada por Walter Enrique Zegarra, jefe de la Oficina de Integridad Institucional, y revisada por otras tres oficinas clave del despacho: Recursos Humanos, Planeamiento y Asesoría Jurídica. La aprobación final fue otorgada por Ysmael Mayuri Quispe, subsecretario general del despacho presidencial, quien también autorizó el incremento del sueldo presidencial. Y lo más llamativo: se creó y aprobó en menos de 24 horas.

Se trata de la Directiva 004 – 2025 de la subsecretaría general del despacho presidencial, que en su artículo 8, sostiene que los servidores del despacho presidencial tienen prohibido, solicitar, recibir o aceptar ya sea de manera directa o indirecta regalos, donaciones, cortesías o beneficios similares.

Con esto, según la normativo de junio del 2021, los únicos regalos que podía recibir la máxima autoridad eran objetos modestos y funcionales, como lapiceros, resaltadores, porta lapiceros, mouse pads y otros artículos que podrían ser considerados como productos corporativos.

Sin embargo, la modificación realizada por los funcionarios de Boluarte flexibiliza esas indicaciones.

La directiva fue probada de forma exprés el 1 de julio, establece que la presidenta sí puede recibir regalos donaciones cortesía y beneficios propias de las costumbres de comunidades rurales, o regalos entregados por gobiernos locales, gobiernos regionales, organismos o instituciones nacionales o internacionales como consecuencia de su participación en ceremonias o actos oficiales.

No hay límite ni razones para que Dina Boluarte reciba regalos

No hay límite de precio ni razones, pues se permiten regalos con motivo de cumpleaños, aniversarios o logros personales, incluso provenientes de su entorno laboral.

Así lo precisa el punto C del artículo 11: "Aquellos regalos, donaciones, cortesías o beneficios similares que provengan del entorno familiar, amical o laboral de los servidores del Despacho Presidencial, con ocasión de onomástico, aniversarios, logros personales, académicos o profesionales, conferencias, fechas conmemorativas, entre otros".

Desde Palacio, el subsecretario Ysmael Mayuri evitó responder sobre los alcances de la norma. Al ser consultado telefónicamente por un reportero, colgó sin dar mayor explicación. Por su parte, Walter Zegarra minimizó las implicancias al asegurar que “los gobernadores y alcaldes no suelen entregar obsequios costosos”. No obstante, la norma redactada por él no contempla restricciones concretas ni mecanismos de verificación.

Para la abogada experta en compliance, Cecilia Madrideste, este tipo de vacíos “pueden generar situaciones de riesgo y no cumplen con el rol preventivo del cumplimiento normativo”. “Podría darse el caso que se reciba un auto de un amigo por el cumpleaños y eso no estaría fuera de la norma”, alertó en entrevista a Cuarto Poder.

En tanto el abogado penal, Walter Palomino explicó que esa nueva directiva abre la puerta a presuntos delitos. "Lo que ocurre es que cualquier directiva que esté vinculada a gestionar la entrega la recepción de algún obsequio algún tipo de beneficio o reconocimiento debe estar en sintonía con la política nacional de prevención de la Corrupción esto es lo que se busca es evitar que se genera un delito y también un contexto de riesgo que pueda en el futuro conducir un delito", indicó.