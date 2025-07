Cuando Rafael López Aliaga conoció que uno de los vagones de los trenes Caltrain se descarriló no pudo parar de reír. Sucedió durante una entrevista en Willax, solo minutos después de que se hiciera público el incidente. Al escuchar sobre el suceso, del cual ya tenía conocimiento previo, el alcalde de Lima empezó a reír y solo permaneció serio mientras escuchó la lectura del oficio del MTC. Después de ello, continúo sonriendo y minimizó el hecho argumentando que viene de personas que buscan bloquear dicho proyecto.

Debido a que el descarrilamiento sucedió el mismo día que los trenes fueron presentados a la ciudadanía, López Aliaga argumentó que durante todo el tiempo en que estos estuvieron expuestos ninguno se descarriló.

"Yo he tenido una ceremonia larga. Casi dos horas y media. Con toda la maquinaria en frente mía, encima del riel (¿Y nada se descarriló?) No pues, entonces de qué estamos hablando", dijo.

RLA cuestionó gestiones de Jorge Muñoz y Susana Villarán como alcaldes de Lima

Después de ello, aseguró que "la izquierda" no desea que los trenes empiecen a brindar el servicio de traslado. "Es que acá hay mucho interés de que no haga nada. Claramente, la izquierda caviar y terruca. Este país lo que quiere es que la gente sufra. Vive del hambre de la gente, de la falta de agua por qué porque se dedican a hacer expedientes técnicos, estudios. Lo hacen 25 veces y los copian, pero nunca hacen nada”, mencionó.

"Dime una obra del señor Muñoz o de Villarán. No hay nada. De Muñoz creo que hizo algo en la Javier Prado, pero dime algo de envergadura, una obra emblemática, no hay. Muñoz llenó la Municipalidad de trabajadores y asesores. Villarán... ¿y toda la plata? No hay", mencionó.

Sobre el descarrilamiento

Un informe de la concesionaria Ferrovías Central Andino enviado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), reveló que uno de los vagones del tren de Caltrain que recorrerá la vía Lima - Chosica (compuesto por 43 coches y 11 locomotoras) promovido por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se descarriló de la vía a la altura del Parque de la Muralla en el día de su presentación. Hasta el momento se desconocen las causas exactas de lo sucedido pero serán materia de investigación.

"En circunstancias que el maquinista Sr. G. Llerena, operaba las locomotoras 1033 - 1034 norte, jalando 1 locomotora y 5 coches que fueron descargados del puerto en Callao, con dirección referencial de Callao a Lima, que al hacer su aproximación al PK 14 500 (altura del Parque de la Muralla), se descarrila el coche 4008, siendo encarrilado a las 17:40 horas, las causas del evento son materia de investigación a ser presentadas en el informe final", se lee en el documento.

Cabe recordar que la "donación" de estos trenes por parte de la empresa estadounidense Caltrain han sido muy criticados por parte del ministro de Transportes, César Sandoval, quien dijo que los trenes llegarían y se irían directos al almacén a ser guardados. Además, calificó a López Aliaga de "agresivo y ordinario" por su comportamiento con la exigencia de dar luz verde a una marcha blanca. “El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lamenta el comportamiento agresivo y ordinario del alcalde Rafael López Aliaga contra el ministro César Sandoval, actitud que ni siquiera se puede calificar de política", se lee en el comunicado a través de redes sociales.

Pese a que se problema se solucionó rápidamente, Ferrovías Central Andino informó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que "las causas del evento son materia de investigación a ser presentadas en el informe final".

