Juliana Oxenford sobre el tren descarrilado de López Aliaga: "Ni siquiera está en funcionamiento y presenta fallas"

Juliana Oxenford, en una nueva edición de Arde Troya, se refirió al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, luego de que, en la celebración de la llegada de trenes de Estados Unidos, se descarriló uno de los vagones de los rieles a la altura del parque de La Muralla.

En ese sentido, Oxenford criticó a López Aliaga por su gestión que realizó para traer la maquinaria y resaltó las fallas de los trenes pese a que aún no están en funcionamiento.

PUEDES VER: Ciudadanos y PNP se enfrentan por llegada de Dina Boluarte a Iquitos: reportan dos heridos por balas de perdigones

"Yo les puedo jurar que sería feliz de que esto realmente sea un éxito. Pero, ¿qué puedo esperar si ayer en la gran inauguración en el Parque de La Muralla, con música, tono, o sea, una cosa así espectacular se descarrila uno de los vagones? O sea, ni siquiera está en funcionamiento y ya está presentando fallas. No puede con un vagón, ¿qué va a poder con la cantidad de ferrocarriles y todavía trenes que faltan por llegar? Porque lo que ya arribó a Lima es la mitad del lote, por decirlo de alguna manera", comentó.

Por otro lado, la periodista resaltó la falta de planificación por parte del alcalde de Lima para poner en marcha los trenes Caltrain. De igual manera, Oxenford recalcó la ausencia de señalización en las calles para el funcionamiento de los vagones y locomotoras.

"El señor no se ha encargado ni siquiera de revisar las vías del tren. No sabe cómo está todo el sistema ferrio. No sabe si hay señalización, dónde van a ir los ambulantes a parar, porque en algún momento eso va a tener que suceder y hay que reubicarlos, no los van a dejar sin trabajo. Hemos visto aquí como hay motos, gente que se cruza, no hay señalización en ningún momento. ¿Sabes si pasa el tren a 3 minutos o a 10?", exclamó.

PUEDES VER: Congreso agiliza venganza y declara procedente denuncia constitucional que busca inhabilitar a Delia Espinoza

"Nada te avisa, no hay estaciones, no hay paraderos. Por favor, los puentes, los túneles no dan con la altura de estos vagones que tienen 5 metros de alto porque tienen dos pisos y son muy bonitos, no lo niego, pero no funcionan así no más. Es tan difícil de entender, por favor", acotó.

Finalmente, la conductora pidió al municipio de la capital hacerse cargo del funcionamiento del tren. "Me parece una falta de respeto, una falta de consideración a la gente y sobre todo una estafa tan grande, porque todos están en la expectativa de que empieza a operar el tren de la Municipalidad Metropolitana de Lima. No les digas que puedes y que hay gente que no te deja por temas políticos, sino que hazte cargo".