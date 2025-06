La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, le respondió al primer ministro del Gobierno de Dina Boluarte, Eduardo Arana, luego de que señalara que dentro del Ministerio Público existiría una crisis y pidiera una reforma al sistema de justicia. Asimismo, le contestó al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien salió en una conferencia de prensa a respaldar a Patricia Benavides.

En ese sentido, Espinoza pidió a ambas cabezas de la institución que respeten a la Fiscalía y que eviten opinar sobre aquello que no conocen dentro del Ministerio Público.

"Que se informen más, porque ellos están hablando desde fuera de la institución, a ellos no les consta porque no han estado acá y no trabajan acá. Es como si yo opinara de la crisis que hay en los trabajadores de la Defensoría del Pueblo o la crisis política que afronta el señor primer ministro. Yo no puedo opinar porque simplemente no me consta, por lo tanto, yo pido respeto al Ministerio Público y los primeros que tiene que dar el ejemplo son los señores cabezas de otras instituciones", contestó.

En esa misma línea, Espinoza recalcó que no existe una crisis dentro de la Fiscalía y recordó que los congresistas y el Defensor del Pueblo cuentan con investigaciones en sus contras.

"Yo pido que no se especule y que no se hable de lo que no existe, no hay pugna, no hay crisis, no hay nada. (…) El respeto empieza por no opinar de lo que no se sabe y por seguir desinformando. Además, estamos hablando, y hay que decirlo, de personas que están serias con serias investigaciones: congresistas, el Defensor del Pueblo, que ha sido denunciado constitucionalmente; acá nadie se enfrenta, perseguimos el delito", enfatizó.

"No, señor, el Ministerio Público no está en crisis y no necesita una reforma estructural, nada. ¿Qué institución pública es perfecta? Ninguna. No somos perfectos, pero estamos dando el servicio que necesita la población. La única crisis que tenemos y no es provocada por nosotros, es la presupuestal y eso es el poder político, pero vamos a seguir luchando y mostrando nuestras necesidades", acotó.

Delia Espinoza anuncia investigación por reglaje a miembro de la JNJ

En otro momento, Delia Espinoza comunicó que se investigará el presunto reglaje hacia un miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Francisco Távara. Como se recuerda, Távara reveló que no votó en la resolución que disponía el regreso de Benavides al Ministerio Público y, producto de ello, denunció estos hechos.

"Un caso que sí, independientemente ya dispuse, para que se pueda abrir una carpeta porque son hechos claro que ha descrito el doctor Távara, tenemos que investigar a las personas que él menciona, no recuerdo si dijo el presidente o vicepresidenta", adelantó.

"Se empezarán a hacer las indagaciones. Si se tienen nombres identificados y por ahí si es que se tiene que indagar más para saber quienes están involucrados en estos hechos", acotó.