Martín Vizcarra causa polémica con sus declaraciones. Durante una entrevista con Rosa María Palacios, en el programa Sin Guion de La República, el exmandatario confesó que, de llegar a la presidencia en las Elecciones 2026 y Pedro Castillo sea condenado, le otorgará el indulto para que pueda salir en libertad.

Como se recuerda, actualmente, Castillo se encuentra afrontando un juicio oral por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022 tras brindar un mensaje a la Nación en el que disolvía al Congreso. En consecuencia, la Fiscalía solicitó 34 años de prisión en su contra por el presunto delito de rebelión. Hoy por hoy, ambos exjefes de Estado se encuentran afrontando juicio oral por diversos delitos.

"Usted ha dicho que si fuera presidente y Castillo estaría condenado, usted lo indultaría", preguntó Palacios. Acto seguido, Vizcarra respondió: "Sí, yo creo que es injusto que Castillo esté en la cárcel".

En seguido, la conductora inquirió al expresidente de un eventual interés de ganar los votos de Castillo con miras a las Elecciones 2026. En tanto, el expresidente negó un cálculo político.

"Pero ¿no cree que es una forma de ganarse la votación de Castillo, que es bien amplia?", consultó Palacios. "No es un cálculo político. (…) Porque a mí me han dicho que no lo diga. Es que me dice: te jalas unos cuantos votos de Pedro Castillo, pero pierdes otros votos de los que dijeron que Castillo fue un mal y pésimo gobernante", dijo el expresidente.

"Yo coincido plenamente: sea fue un pésimo gobernante, no estuvo preparado para gobernar, pero fue electo presidente. (…) Lo que hay que hacer es evaluar caso por caso (sobre Ollanta Humala), sobre el tema específico de Pedro Castillo, yo creo que incluso fue apresado siendo presidente de la República cuando todavía no se había votado la vacancia", acotó.

Martín Vizcarra: "Estoy de acuerdo que postule Keiko Fujimori, Antauro Humala, López Aliaga, Carlos Álvarez"

En otro momento, el expresidente, hoy en medio de un juicio oral por presuntamente haber recibido sobornos cuando era gobernador de Moquegua e inhabilitado por el Congreso, se refirió a los posibles contrincantes que enfrentaría en caso pueda postular a la presidencia. Asimismo, enfatizó que debe ser la ciudadanía la encargada de elegir al próximo mandatario del Perú.

"Hay que defender la democracia lo que yo quiero es que finalmente la población defina. (…) Que postule Keiko Fujimori, yo estoy de acuerdo que postule Antauro Humala, no hay problema que López Aliaga postule con sus drones, ahí tipo cóndores, ahí que postule con esas propuestas tan descabelladas, que postule Carlos Álvarez. (…) Que sea el pueblo que decida", comentó.