Exmiembros de la JNJ bajo inminente ataque tras intento de golpe al Ministerio Público

La restitución de la fiscal Patricia Benavides abrió la puerta a que el Congreso pueda cobrar venganza contra los exmagistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la destituyeron el año pasado.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La actual JNJ notificó al Parlamento, tras tomar su decisión de reponer a Benavides, para que proceda conforme sus atribuciones contra los exmagistrados que conocieron del procedimiento disciplinario contra la exfiscal de la Nación.

Así, el Congreso tiene carta libre para poder iniciar una persecución contra los exconsejeros de la JNJ a través de un proceso de acusación constitucional desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El expresidente de la JNJ Aldo Vásquez respondió a La República que no se quedará de brazos cruzados frente a un potencial juicio político que pueda emprender el Parlamento tras la notificación.

“Nos defenderemos, como hemos hecho siempre, también por un tema personal y porque defendemos la democracia”, adelantó Vásquez.

La exmagistrada Inés Tello, por su parte, mostró su disconformidad con la resolución de la JNJ que anula la destitución de Benavides y cuestionó que se pretenda poner en tela de juicio el procedimiento al que fue sometida la fiscal suprema en la anterior junta.

“No pueden ellos imputarme a mí, que he sido miembro de la junta, que me he parcializado, a mí me indigna”, manifestó al programa ‘Sin guion’.

“Están destruyendo la seguridad jurídica, ¿a qué país vamos?”, cuestionó.

Riesgo en el Congreso

No sería la primera vez que el Congreso ataca a los exmagistrados que integraron la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el propósito de sancionarlos.

El año pasado, el Parlamento intentó inhabilitar sin éxito a Vásquez y Tello.

Este diario le preguntó al exmagistrado y docente de Derecho en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) Aldo Vásquez si considera que estamos ante un intento de capturar el sistema judicial con la restitución de Patricia Benavides.

“Yo creo que sí, hay una serie de instituciones y hay acciones que evidencian, no de ahora, sino desde hace dos años, un intento de control del sistema de justicia”, declaró Vásquez a este diario.

¿Hubo unanimidad?

El exconsejero lamentó que la JNJ, además de reponer a Benavides como fiscal suprema, pretenda, mediante una resolución, restituirla como titular del Ministerio Público y recalcó que esa decisión le compete a la Junta de Fiscales Supremos.

“Así lo establece el artículo 158 de la Constitución y de hecho, ya lo decidió la actual (Junta de Fiscales Supremos) y eligió a la fiscal de la Nación. Incluso, la ley de procedimiento administrativo es clara cuando señala que, aun en caso de la nulidad, esto no puede afectar los derechos adquiridos de buena fe. Ese es el caso de la actual fiscal de la Nación (Delia Espinoza)”, manifestó.

Además, enfatizó que todavía no está esclarecido si la decisión de la actual JNJ fue tomada con la participación de sus siete magistrados. “El segundo vicio es que no se indica con claridad y todo hacer ver que no se alcanzó la unanimidad. En la parte introductoria dice que visto el acuerdo, pero no se dice si el acuerdo fue por mayoría o unanimidad”, explicó.

“Se hace una interpretación de unanimidad indicando a aquellos que estuvieron en la vista de la causa. La ley de procedimientos administrativos dice que en los órganos colegiados, cuando se determina la nulidad de un acto, debe haber unanimidad. La unanimidad significa los siete miembros del Pleno”, precisó.