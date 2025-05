La Fiscalía anunció, en pleno juicio oral contra Pedro Castillo, que el exministro de Defensa Gustavo Bobbio Rosas es investigado por el presunto delito de rebelión. Esto provocó que la defensa de los demás acusados, presentes en la audiencia, reclamaran que recién se extienda la acusación hacía él en una etapa tan avanzada del proceso.

Esta nueva investigación fue comunicada por el exministro del Interior Willy Huerta, quien dijo conocer de ella porque fue citado a declarar en dicha carpeta fiscal. Al respecto, un representante del Ministerio Público le respondió que han reunidos pruebas y evidencias de que Bobbio estuvo inmiscuido en el supuesto delito.

“Han aperturado una nueva carpeta fiscal 353-2023 creo contra el señor exministro de Defensa Emilio Bobbio en razón que también se le está investigando por el delito de rebelión, y yo no entendía porque ya estamos en juicio oral. Me dicen ‘Lo que pasa es que hemos tenido evidencia que él también estuvo en este delito’. Y yo digo, entonces, ¿no se llevó una investigación preparatoria con relación a esto? No fueron esclarecidos los hechos de diciembre?”, dijo.

Fiscalía de la Nación está a cargo de la investigación preliminar contra Bobbio

Al respecto, el fiscal adjunto supremo Edgar Casaverde indicó que no es el la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos la que inició la investigación preliminar.

“Recientemente la Fiscalía de la Nación ha decidido aperturar una investigación en relación al informe por la condición de proceso especial al que se adscribe este tipo de investigaciones. Nuestro despacho supremo no está llevando a cabo ninguna investigación paralela. La fiscalía que está realizando esta investigación es la Fiscalía de la Nación a raíz del informe emitido en su momento por nuestro despacho”, mencionó.

Esto provocó no solo la disconformidad de Huerta, sino de los expremiers Betssy Chávez y Aníbal Torres, quienes cuestionaron que recién se indague a Bobbio Rosas.

“Yo me acabo de enterar en estos momentos y nos causa preocupación. No entendemos cómo se está investigando el delito de rebelión que ahora sí involucra al exministro de Defensa Gustavo Bobbio (…) cuando estamos terminando un juicio oral. Es una falta de respeto y una acción prevaricadora”, dijo Chávez.

Gustavo Bobbio dijo que Pedro Castillo debía ir a la cárcel, pero por "estúpido"

El 11 de marzo de este año, Bobbio se presentó en el juicio oral en calidad de testigo y antes de ingresar al penal de Barbadillo, lugar donde se desarrolla el juicio oral, despotricó contra Castillo Terrones y dijo que "deberían darle 4 años de cárcel", pero no por el fallido golpe de Estado sino "por estúpido".

"Se ha suicidado políticamente. Para mí juicio deben darle tres o cuatro años por estúpido, pero no por haber hecho un golpe de Estado", dijo. A pesar de eso, consideró que el proceso contra su exjefe "es un abuso". "De acuerdo a las leyes se han incumplido un montón de cosas", agregó.

Respecto a su presencia en Presidencia el día del golpe de Estado fallido recalcó que él no tenía conocimiento del mismo. "Yo no he complotado con nadie. Yo solo estuve cuando él leyó el discurso, no lo paré porque yo respeto las jerarquía. Yo dejo que cada quien se suicide solo", expresó.