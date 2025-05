Elecciones 2026: las figuras "presidenciables" que ya no podrán participar en la carrera electoral para llegar a Palacio de Gobierno

Expresidentes y voceados candidatos no podrán presentarse a las elecciones 2026. Foto: composición LR

Expresidentes y voceados candidatos no podrán presentarse a las elecciones 2026. Foto: composición LR

Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Con el cronograma electoral en marcha, ya se han definido los nombres de quienes podrán postular a la presidencia. La ley es clara: solo podrán presentar sus precandidaturas quienes hayan oficializado su militancia en alguno de los partidos que cumplieron con los requisitos establecidos para participar en las elecciones generales de 2026.

Pese a esta disposición legal, muchas figuras están siendo mencionadas como posibles candidatas a la presidencia, aunque no cumplan con los requisitos exigidos. Algunas de ellas incluso han encabezado sondeos electorales preliminares y siguen siendo de las más respaldadas por la población. Tal es el caso de figuras como los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, así como otros personajes como Antauro Humala o Hernando de Soto.

Martín Vizcarra y el peso de las inhabilitaciones

Martín Vizcarra aparece como uno de los candidatos con mayor respaldo popular. Pese a esto, la carta de presentación de Perú Primero de cara a las elecciones generales de 2026 tiene un inconveniente central: Vizcarra ha sido inhabilitado por el Congreso de la República para postularse.

Las sanciones impuestas por el poder Legislativo son dos: una de 10 años por el caso 'Vacunagate', debido a que el exmandatario se vacunó durante los ensayos clínicos de Sinopharm sin informarlo a las autoridades correspondientes; y otra de 5 años por no haberse desvinculado de la empresa privada Obrainsa al asumir el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones en 2016. Estas sanciones le impiden ejercer cualquier cargo público hasta, al menos, el año 2031.

Pese a estos obstáculos, el partido que busca llevar nuevamente a Vizcarra a Palacio de Gobierno, Perú Primero, no desiste de presentarlo como su principal carta. Así lo expresó en su momento Alejandro Salas, exministro de Cultura durante el gobierno de Pedro Castillo, quien se ha sumado a las filas vizcarristas. Salas señaló a diversos medios que agotarán todas las vías jurídicas nacionales. Además, distintas fuentes del partido han indicado que llevarán el caso ante la justicia internacional, en particular a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de anular las inhabilitaciones impuestas contra el expresidente.

Pedro Castillo y un juicio que podría ser su censura total

El exmandatario Pedro Castillo mantiene apoyo en ciertos sectores del país, especialmente en el sur. En ese escenario, podría pensarse que tiene posibilidades de regresar a Palacio de Gobierno. Sin embargo, enfrenta múltiples trabas. La primera y más inmediata es su situación carcelaria: actualmente se encuentra en prisión preventiva y no ha sido condenado. Si en el futuro el proceso judicial concluyera con una sentencia firme, Castillo quedaría impedido de postular.

Otro problema que afecta su eventual candidatura es su militancia política. Castillo pertenece al partido Todos con el Pueblo, una agrupación que no logró completar su inscripción para participar en los próximos comicios. En consecuencia, el exmandatario no está afiliado actualmente a ningún partido inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas, razón por la que no podría participar en las elecciones.

Como si eso fuera poco, especialistas en derecho electoral afirman que Castillo enfrenta una barrera constitucional adicional: ejerció el cargo presidencial durante el periodo 2021-2026. Según ha explicado en el pasado el experto José Naupari, el artículo 112 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata para el mismo cargo, lo que frustra cualquier intento de postulación: “Castillo se encuentra impedido por la prohibición de reelección inmediata. Esta se aplica cuando se postula al mismo cargo por el que fue elegido, sin importar si fue vacado, si renunció o cualquier otra circunstancia. No se puede postular en el siguiente periodo ordinario al mismo cargo”, declaró Naupari en su momento.

Eso sí, hasta la fecha, Castillo no cuenta con sentencia firme —su prisión es preventiva— y no ha sido inhabilitado por el Congreso. Por ello, podría postular al Senado si fuera invitado por algún partido político. Fuentes cercanas a Juntos por el Perú han señalado que ha habido acercamientos con el exmandatario para explorar esta posibilidad.

Antauro Humala y un partido declarado ilegal

Desde su salida de prisión en 2022, Antauro Humala asumió el liderazgo del nacionalismo etnocacerista y manifestó públicamente su intención de postular a la presidencia de la República. Sin embargo, el camino electoral del hermano del expresidente Ollanta Humala ha estado plagado de obstáculos, y actualmente no puede ser considerado como candidato para los comicios de 2026.

El Poder Judicial declaró ilegal al partido A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros), agrupación que buscaba ser el vehículo electoral de Humala, por incurrir en conductas antidemocráticas. Esta decisión fue ratificada por la Corte Suprema, lo que llevó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a cancelar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Como resultado, el partido no podrá participar en las elecciones de 2026. Al militar en una agrupación considerada ilegal, las opciones de participación política de Antauro Humala se ven severamente limitadas.

Pese a esto, el líder etnocacerista no ha perdido la esperanza de postular. El 'plan B' ya está en marcha. Humala no descarta aspirar a un escaño en la Cámara de Diputados o Senadores a través de otro partido: “Nos han despojado momentáneamente de la inscripción. Estamos haciendo una coalición con otros partidos ya inscritos. En este caso, se llama Juntos por el Perú. Nuestra posición es la siguiente: en tanto no se resuelva judicialmente la situación del partido...”, declaró Humala en una entrevista con La República.

Hernando de Soto y las peleas partidas con Progresemos

Hasta hace pocos días, la participación de Hernando de Soto en las elecciones presidenciales parecía un hecho. Sin embargo, la expectativa del economista de mejorar el resultado obtenido en 2021 se desvaneció rápidamente. De Soto fue el último en sumarse a la lista de figuras presidenciables que no podrán postular. Tras una serie de enfrentamientos internos en Progresemos, el partido político que lo acogió, el economista oficializó su renuncia.

“Transcurridos 10 meses, nada se ha hecho para implementar lo acordado. Sin embargo, se han pintado miles de paredes y colocado centenares de paneles con mi nombre e imagen, y adicionalmente se han afiliado en Progresemos personajes con antecedentes judiciales cuestionables”, expresó De Soto en su carta de renuncia.

Luego de depositar sus expectativas presidenciales en la agrupación liderada por Paul Jaimes, De Soto ya no podrá inscribir su militancia en otro partido político para postular en 2026. Por ello, se suma a la lista de figuras presidenciables que no podrán competir en los próximos comicios.