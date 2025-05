Harold Forsyth, ex embajador de Perú en Estados Unidos (2011-2015), aseguró, en entrevista a La República, que Dina Boluarte no ha recibido una invitación oficial para asistir a Estados Unidos y que, de realizarse su viaje, no se trataría de un hecho histórico, tal como señaló la mandataria durante su intervención en la inauguración de la Conferencia Internacional de la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

La jefa de Estado anunció que cuando estuvo en el Vaticano para la entronización del Papa, el vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, "la invitó" a visitar su país. Indicó que su visita representará "una oportunidad histórica para avanzar en una agenda común” y emplazó al Congreso para que acepten su solicitud de viaje.

Invitación a Dina Boluarte habría sido netamente por cortesía

De acuerdo con el diplomático lo anunciado por Boluarte en "absolutamente falso" y "le ha mentido al país", pues una invitación coloquial de un vicepresidente no la hace oficial.

"Ha dicho que es una visita oficial y eso no es así. Las visitas oficiales con los presidentes en Estados Unidos se organizan y planifican con mucho tiempo de anticipación. Yo he sido cuatro años embajador de Perú en EE.UU y me consta que es así. Una visita oficial tiene que incluir necesariamente una reunión de trabajo con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca en la oficina oval y tiene que tener también un encuentro con, por lo menos, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Por lo menos eso porque eso da el carácter de una visita oficial", explicó.

En ese sentido, remarcó que el ir a un país únicamente por la invitación de un vicepresidente "es una anormalidad", pues él no puede comprometer la agende del presidente.

"La invitación solo se canaliza entre ambas embajadas. Lo que ha sucedido es que se ha encontrado con Vance y este le ha dicho "vaya usted a los Estados Unidos". Una palabras de cortesía únicamente. Una vez más, ello no reviste el carácter de invitación oficial", dijo.

Asimismo, precisó que una reunión de trabajo oficial siempre se desarrolla en Washington y no en Nueva York.

"Ella dice que va a una reunión del Consejo de las Américas en Nueva York, pero lo que tiene que decir que ello no es una entidad oficial de Estados Unidos, es una entidad privada en la que invitan a los presidentes", agregó.

Eventual visita de Dina Boluarte a Estados Unidos no sería un hecho histórico

Respecto a la afirmación de la presidenta de que se trata de un evento histórico, Forsyth alertó que se trata de una falsedad. De acuerdo con su declaración, gran parte de los presidentes de Perú ha asistido al Consejo de las Américas. "El único que no fue ha sido Merino, quien estuvo solo días en el cargo", mencionó.

En ese contexto, bajo ningún sentido, el que Boluarte asista a Nueva York para dicho evento es un "hecho histórico". "Los presidentes suelen asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas y, de paso, van al Consejo de las Américas. Nunca se ha visto que vayan únicamente para ello que es lo que pretende Boluarte", advirtió.

Por ello, llamó a la ciudadanía y al Parlamento a estar atentos al eminente pedido de la mandataria para viajar a EE.UU, pues el eventual viaje significará grandes gastos de las arcas del Estado.

"Hay que esperar el oficio en el que solicita la autorización del Congreso. Si ella indica que va por una invitación del vicepresidente, estaría mintiendo, pues no puede irse a un país solo por eso. Un vicepresidente no puedo invitar. Si miente en eso sería causal de vacancia", manifestó.

Finalmente, recordó la visita de Boluarte al entonces mandatario de EE.UU, Joe Biden. "La señoa Boluarte hizo cola para darle la mano al presidente Biden. Cuando ella le da el saludo, este fue protocolar, pero ella lo vendió como si fuera una visita oficial y una entrevista. Eso fue una mentira grosera", mencionó.