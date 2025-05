RMP sobre Dina Boluarte tras no saludar a Gustavo Petro: "Una malcriada (...) Qué vergüenza"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió al desplante de la presidenta Dina Boluarte a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, luego de negarle el saludo durante la toma de mando del flamante jefe de Estado de Ecuador, Daniel Noboa. En ese sentido, Palacios criticó a Boluarte debido a que, según mencionó, ella no se representa a sí misma, sino a todo el Perú y debe tener modales cuando asiste a un evento internacional.

En esa misma línea, la abogada calificó a la mandataria como "malcriada" por no responder al saludo de Petro y enfatizó que, si el Congreso le otorga el permiso para viajar, debe estar a la altura de los eventos a los que asiste.

"Dina Boluarte no se representa a ella misma, no representa a todos los peruanos. Si le van a dar permiso de viaje en el Congreso, que por lo menos sea para hacernos quedar bien. Le das la mano, no apoyas en absolutamente nada al señor Petro, pero quedas como una señora correcta y educada. Una malcriada, pero de aquellas, qué vergüenza. La señora, reitero, no se representa ella misma, si le cae mal al señor Petro, eso es su problema, ella representa el Estado peruano", resaltó.

En tanto, Palacios recordó que a dicha ceremonia de juramentación en Ecuador solo asistieron dos presidentes de países extranjeros: Colombia y Perú.

"La señora presidenta representa a la Nación, no se representa a ella misma sino a la Nación y lo que ha hecho está mal, muy mal. A esta toma de mando, a esta juramentación del presidente ecuatoriano solo han asistido dos presidentes extranjeros, el de Colombia y la de Perú, nadie más y, obviamente, tenían un lugar de honor porque son visitantes distinguidos", enfatizó.

De igual manera, Rosa María Palacios recalcó que el comportamiento de la presidenta no ayuda a as relaciones internacionales del Perú y Colombia, sobre todo, cuando aún no hay embajadores en ambos países.

"Lo mínimo que se espera es que tenga modales. El Perú y Colombia en este momento no tienen embajadores porque hemos roto relaciones y se estaba trabajando, por lo menos hasta este fin de semana, en la reconstitución de esa relación. Según la información que yo tenía, estamos a portas ya de tener embajadores nuevamente. ¿Le suma Dina Boluarte algo a un desplante público y notorio que va a salir en todas partes? No le suma nada, queda como una malcriada", acotó.