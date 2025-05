Dina Boluarte: Podemos Perú rechazará solicitud de presidenta para viajar a Estados Unidos

La mandataria aseguró que asistiría; sin embargo, el Congreso aún no lo evalúa. Foto: composición LR

La mandataria aseguró que asistiría; sin embargo, el Congreso aún no lo evalúa. Foto: composición LR

La congresista Ariana Orué del partido Podemos Perú anunció que no respaldará la solicitud de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para viajar a Estados Unidos. Cabe recordar que la mandataria comentó durante la inauguración de la Conferencia Internacional de la Americas Society Council of the Americas (AS/COA) que había sido invitada y agradeció al vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance.

"Como bancada estamos en contra de los viajes. Ella, como principal autoridad del país, debe dedicarse a gobernar. Tenemos el problema de la inseguridad ciudadana, todos los días mueren personas. Es importante que se dedique a su país", señaló la parlamentaria.

Por su parte, la mandataria detalló que tanto Vance como ella, coincidieron en la ceremonia de entronización del Papa León XIV en el Vaticano, viaje que fue muy cuestionado por el contexto en el que se encuentra el país, y fue ahí cuando se le hizo la propuesta de viajar al país norteamericano que para que se realice deberá ser aprobado por el Parlamento.

En tanto, Harold Forsyth, exembajador de Perú en Estados Unidos entre 2011 y 2015, afirmó en una entrevista con La República que la presidenta Dina Boluarte no ha sido invitada de manera oficial a ese país. Asimismo, cuestionó la relevancia del posible viaje, indicando que no se trataría de un "acontecimiento histórico", como ha sostenido la mandataria.

Dina Boluarte. este sería su noveno viaje internacional

Si se concreta, el próximo desplazamiento de Dina Boluarte a Estados Unidos marcaría su noveno viaje al extranjero desde que asumió la presidencia. La mandataria ya ha estado en ese país en dos ocasiones: en noviembre de 2023, cuando participó en la primera Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica (APEP) en Washington, y posteriormente en la Cumbre de Líderes Económicos del Foro APEC en San Francisco, donde asumió la presidencia pro tempore de dicho foro para el año 2024.

La última vez que Boluarte solicitó autorización al Congreso para viajar a Estados Unidos fue en septiembre de 2024, con motivo de la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, el Pleno del Congreso rechazó la solicitud con 65 votos en contra, 50 a favor y 5 abstenciones, lo que impidió su asistencia al evento internacional.