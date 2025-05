Elecciones 2026: Verónika Mendoza desiste y Vicente Alanoca es anunciado como el candidato presidencial de Nuevo Perú

Verónika Mendoza no será candidata presidencial en 2026. La líder histórica del movimiento Nuevo Perú no postulará a la presidencia en las elecciones generales de 2026. En su más reciente reunión nacional, el partido de izquierda decidió que sea Vicente Alanoca, dirigente aymara y antropólogo, quien encabece la fórmula presidencial. La elección de Alanoca se concretó tras la renuncia de Julio Castro, el otro precandidato del partido, durante el proceso de comicios internos.

"En su II Consejo Nacional, realizado en Lima los días 24 y 25 de mayo, Nuevo Perú por el Buen Vivir aprobó por unanimidad proclamar como su candidato presidencial al dirigente aymara Vicente Alanoca. Al proceso de elecciones internas se presentaron dos militantes: Julio Castro y Vicente Alanoca. Tras conocerse la renuncia de Castro por motivos personales, se debatió y aprobó la proclamación de Alanoca, quien además es docente universitario en la región Puno", informó la agrupación política en un comunicado de prensa.

Días antes de la proclamación de Alanoca, Verónika Mendoza había anunciado que no participaría como candidata en los nuevos comicios. La líder, que compitió en las elecciones presidenciales de 2016 y 2021, señaló que seguirá siendo parte activa de la organización interna del partido. En su mensaje, enfatizó la importancia de fortalecer las estructuras partidarias para impulsar cambios en el país.

"Hoy más que nunca es tiempo de hacer política. Pero ser candidata no es la única forma de hacer política. También hace falta construir partido, organizar, formar, movilizar, y ese es el rol en el que creo que mejor puedo aportar ahora, y quiero hacerlo desde aquí, desde el sur", expresó en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Comunicado del Nuevo Perú | Foto: NP.

Vicente Alanoca: el candidato presidencial de Nuevo Perú

Antropólogo por la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), docente universitario y dirigente aymara, Vicente Alanoca se presentará por primera vez como candidato presidencial en las elecciones de 2026. Es originario de la comunidad de Ancasaya, ubicada en el distrito de Hilares, provincia de El Collao, en la región Puno. Alanoca milita en Nuevo Perú desde hace dos años.

En una entrevista con La República, Alanoca compartió sus motivaciones para postular a la presidencia: "Siempre he dicho en mis análisis que el Perú nació corrupto, en el sentido de que la historia no menciona que, cuando se fundaron los estados uninacionales, había colectivos, segmentos de población, que no fueron partícipes de la creación de las repúblicas. El contexto aymara, en particular, ha sido fragmentado. No vamos a hablar de los 500 años, sino de los últimos 200. Hace poco celebramos el bicentenario, pero aún hay poblaciones que fueron racializadas, criminalizadas, y que no han sido reconocidas como actores ni partícipes en las propuestas ni en el desarrollo del país. Vivimos ese proceso con mucha indignación".

El nuevo candidato presidencial de Nuevo Perú ha expresado críticas hacia Vladimir Cerrón y Antauro Humala. “Sobre Cerrón: si apostamos por la vida, no podemos estar del lado de personas que no valoran la vida de los peruanos. Estoy algo indignado. Sé que estudió en Cuba, pero considero que la formación académica no justifica ofrecer o rifar nuestros principios y valores. (...) En cuanto a Antauro Humala: fui soldado y aprendí que, cuando la patria te necesita, uno debe estar dispuesto a servir. Y creo que él tiene las manos manchadas de sangre. Tampoco podemos respaldar un proyecto de Estado que promueva la pena de muerte”, declaró a este medio.