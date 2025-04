Vicente Alanoca: "Dina Boluarte ha empeñado el país al fujimorismo, al Congreso y las multinacionales"

El partido político Nuevo Perú decidió tener dos precandidatos a la presidencia para las elecciones del 2026, uno de ellos es el profesor y antropólogo Vicente Alanoca, quien en esta entrevista explica las razones que lo motivaron a entrar a la contienda política, su balance sobre el régimen de Dina Boluarte y la propuesta de cambiar la Constitución.

- ¿Por qué quiere ser precandidato a la presidencia?

- Bueno, hay varias razones. Vemos todos los problemas que hoy atraviesa el Perú, no son de un día para otro, sino que son problemas que hemos ido acumulando. Siempre he dicho en mis análisis que el Perú nació corrupto en el sentido de que la historia no dice, cuando se fundan los estados uninacionales, que hay colectivos, segmentos de población que no eran partícipes de la creación de las repúblicas, ¿no? Y sobre todo el contexto aimara ha sido fragmentado. En ese proceso vivimos, no vamos a hablar de los 500 años, sino hablar de los últimos 200 años. Hace poco celebramos el bicentenario, sin embargo, hay poblaciones que fueron racializadas, criminalizadas y que no son actores y partícipes de las propuestas y del desarrollo del país. En ese proceso, pues, vivimos con mucha indignación los problemas. Los últimos 30 años tuvimos un país en que todos los presidentes, absolutamente todos, estuvieron involucrados en el tema de la corrupción. Y ahí hemos ido viendo cómo es que se ha acumulado el tema de inseguridad. Ahora, sé que es el (problema) más fuerte. Yo pertenezco a una comunidad y veo los problemas.

- ¿A qué comunidad pertenece?

- A la comunidad de Ancasaya. Está dentro de la jurisdicción del distrito de Hilares, de la provincia de El Collao. Crecemos en dos comunidades, Alpacoyo y Ancasaya, pero actualmente vivo entre Puno y la comunidad. Entonces, hemos visto cómo nuestras comunidades, a pesar de todas las cosas malas que hoy vemos, tienen gente con mucha esperanza, que apuestan por la vida. Y nosotros, en cada espacio donde estamos, siempre nos preguntamos qué vamos a hacer, cómo nos representamos y también cómo nos conocen. Entonces, en ese sentido participamos de este partido.

- ¿Cuánto tiempo lleva militando en Nuevo Perú?

- Dos años, desde la segunda fase de la fundación del Nuevo Perú, en el proceso de la reinscripción. He participado activamente en la consolidación del partido y estoy desde esa fecha como secretario general de la provincia de El Collao.

- ¿Y antes estuvo en otra agrupación política?

- Mire, nosotros no participamos de la política partidaria. Tengo definido claramente mi posición política. Sobre todo me quedo con el arte de gobernar y el arte de criar y el bien común. Eso nos ha conllevado a muchos espacios donde sin tener una camiseta, podemos hacer también algo por nuestro país, nuestros pueblos. Sin embargo, hoy, militamos en este partido y encontramos gente de diversos pensamientos y opciones con quienes estamos asumiendo este reto, esta responsabilidad dentro del partido.

- En el partido político Nuevo Perú quien postuló a la presidencia en las últimas dos elecciones fue Verónika Mendoza. ¿Usted va a ser el contendor de ella en las elecciones primarias o ella lo va a apoyar? Es lo que no me queda claro.

- Nosotros somos respetuosos de la organización. Más que los partidos o más que las lideresas, nosotros reconocemos la labor que ha asumido ella, la compañera Verónika Mendoza. Estamos en el partido a invitación de ella y en ese proceso (...) la compañera desiste en participar y el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), que es una instancia orgánica, nos presenta a un sector del partido como su candidato. Hemos hablado con el compañero Julio Castro también. Nosotros vamos a actuar disciplinadamente, cualquiera sea la determinación del partido. Ahora somos dos candidatos, eso supone que Verónika sigue siendo parte de este partido y hay que reconocer también el esfuerzo que ha hecho. De hecho que hay un desgaste para algunos sectores, sin embargo, ha tenido el coraje de poder liderar este proceso tan difícil en coyunturas como esta. Entonces, vamos a ser respetuosos de la compañera Verónika Mendoza.

- Me está dando la noticia de que ella no va a postular, al menos, a la presidencia.

- Claro, porque el Consejo, el último Consejo Nacional de Nuevo Perú ha determinado tener dos precandidatos: el compañero Julio Castro y mi persona (...). Ella, hasta este momento, sabemos que no participa, sin embargo, su rol será distinto, colaborando, participando dentro de la construcción de la propuesta del partido.

- Usted pertenece a la región Puno, una de las que tuvo graves pérdidas humanas en las protestas que hubo contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023. ¿Qué descripción tiene de ella? Boluarte llegó con la izquierda, pero hoy gobierna con la derecha.

- Bueno, la verdad es una indignación total, no solo de Puno, sino del país y del mundo. Se le escapó eso de que Puno no es el Perú. Hay que responder con fuerza y con coraje de que Puno fue antes que el Perú (...). Como respuesta a la población que ha salido a las calles a protestar, quiso resolver a punta de balas, no poner orden. Se repitió la historia de lo que se hacía en la época de la colonia (...). La verdad, me da mucha rabia e indignación en la forma cómo viene dirigiendo el país. Ella se colgó de Pedro Castillo, lo ha traicionado. Nosotros los aimaras tenemos un principio que se llama el tema de la lealtad. Ella ha empeñado a Castillo y no solo a Castillo, sino que ha empeñado el país.

- ¿Y frente a quiénes ha empeñado el país? ¿Frente al Congreso? ¿Frente al fujimorismo?

- Claro, es obvio, ¿no? Frente al fujimorismo, frente al Congreso y a todo el entorno de las multinacionales (...). El problema en el país, Diego, no es una cuestión normativa. Eso es lo elemental, pero no es lo que determina. El problema del país no es una cuestión militar, sino una cuestión histórica, estructural. Mira cómo ha conducido los ministerios o a los ministros que no conocen el país. Es una vergüenza hablar de educación por la forma en como se expresaron de nosotros sus ministros.

- Dijo que Dina Boluarte traicionó a Pedro Castillo. ¿Y Pedro Castillo a quién traicionó? ¿Qué traicionó del Nuevo Perú? ¿Traicionó al país con el intento del golpe de Estado del 7 de diciembre?

- Mire, hay dos cosas. Hay que ver antes del 7 de diciembre y después del 7 de diciembre. Ya cuando entra Castillo, la población no había votado por la propuesta de Castillo, sino por la representación que tenía su imagen, su discurso y sobre todo por ser provinciano. En su entorno se fue rodeando de gente como Dina Boluarte y otros más (...). El 7 de diciembre solamente es una expresión en la que cae en trampas por las que ahora vemos cómo está siendo juzgado. Entonces, esa expresión del golpe, entre comillas, de autogolpe que se dio, tiene que asumir también Castillo. Pero en la forma cómo se ha dado, también hubo otro golpe. A partir de Dina Boluarte hay un control de todos los espacios de poder.

- En Puno hay una arenga que usan cuando salen a marchar que sostiene que esta democracia ya no es democracia. ¿Usted la comparte? ¿O cree que vivimos en una democracia? De no ser así, ¿qué es entonces el régimen de Boluarte?

- Esa frase es una riqueza de la expresión de la lucha del pueblo. Nos han despojado la democracia, el poder del pueblo. Vivimos en una dictadura, ¿no? En Francia, cuando hay huelgas, ni un muerto. Sin embargo, aquí hay sesenta muertos. Eso es indignante y no hay ningún responsable hasta ahora. Yo soy de la comunidad donde murieron soldados. Sin embargo, no hay responsables hasta ahora. Y la gente del Ejército dice que como estaban rodeados de huelguistas, sus soldados tenían que cruzar (el río). Es una falacia total. Vivimos en una dictadura bajo el nombre de democracia. Se ha matado bajo el nombre de la ley a sesenta hermanos.

- Y de llegar a la presidencia, ¿qué haría un eventual gobierno suyo para revertir todas las cosas que hizo este régimen Boluarte - Congreso?

- Un primer asunto que hay que resolver es el tema de la nueva Constitución. Hay un contrato social que tenemos en el que no hemos sido parte muchos pueblos, como parte de ese proceso de construcción. Sabemos que casi 80 artículos de la Constitución fueron reformados y los que decían que no se debe cambiar están detrás de eso. Nosotros apostamos por una nueva Constitución en la que la población, la sociedad participe planteando propuestas. A partir de ahí hay que enfrentar el tema de seguridad, que es urgente en todos los espacios.

- ¿Qué piensa de Vladimir Cerrón?

- No lo conozco, pero en la forma que viene diré dime con quién andas y te diré quién eres. Si apostamos por la vida, no podemos estar del lado de gente que no siente la vida de los peruanos. Estoy un poco indignado. Sé que ha estudiado en Cuba y me parece que toda esta cuestión de formación académica no puede ofrecer, rifar nuestros principios y valores. Pienso que su interés es más sobre su situación legal y jurídica, que por la ciudadanía peruana. Siento que no ha sabido respetar sus principios como los había planteado en sus inicios al lado de Pedro Castillo.

- ¿Y qué es Antauro Humala para usted? ¿Es de izquierda?

- He sido soldado y he aprendido que cuando la patria te necesita tienes que estar dispuesta a servir. Y creo que él tiene manchadas las manos de sangre y tampoco podemos apostar en un Estado con la pena de muerte. Hay procesos y tenemos que ser respetuosos del derecho a la vida.

- ¿Se va aliar con el rector de la UNI, Alfonso López Chau?

- Todavía estamos en este proceso de las elecciones internas. Cualquiera sea la decisión, que esté por delante el desarrollo del país, por la vida, la refundación del país con principios y valores colectivos para todos y para todas (...). Son agendas que hay que resolverlas y cualquiera sea el partido que no esté manchada sus manos con sangre y sus bolsillos con tema de corrupción o perseguidos por una situación de criminalidad, creo que es bienvenido. Sin embargo, tenemos que ser claros, los que han hecho daño y siguen haciendo daño a algunos partidos, no nos unimos ni haremos alianza con ellos, pero creo que hay buenos líderes también que están viendo en este proceso (...). Conversar no es pactar, sino es ir apostando por la organicidad de un partido, de una alianza para que juntos y juntas podamos resolver los álgidos problemas que hoy atraviesa el Perú.