Rafael López Aliaga habría contratado con empresa fantasma para aprobar el traslado de trenes contaminantes a Lima

La empresa Rail Electric Services, encargada de revisar los trenes a diésel que habría adquirido la Municipalidad de Lima, indica en su documentación que contaría con oficinas físicas en dos estados diferentes de Estados Unidos -Nuevo México y California-; sin embargo, corresponsales de 'La Encerrona' fueron a dichas direcciones y no encontraron evidencia alguna de que existan.

A comienzos de marzo, la Municipalidad de Lima pagó más de US$100.000 a Rail Electric Services por una consultoría técnica destinada a revisar 20 locomotoras diésel y 93 vagones de pasajeros. Sin embargo, tras descubrirse que la empresa no cuenta con sedes físicas, se identificó que su fundador es César Días, un electricista que trabajó previamente en Caltrain, la compañía estadounidense que donó los trenes.

'Donación' de trenes aún no ha sido concretada

En diversas entrevistas, Rafael López Aliaga he ido cambiando la fecha en la que arribarían los nuevos trenes a Lima. La 'donación' se viene demorando casi seis meses debido a que no habría ocurrido aún. A través de una carta respuesta tras la solicitud de información, la Municipalidad de Lima argumentó que no puede brindar información al respecto porque "la misma aún no ha sido formalizada".

Asimismo, en el documento se lee que "las gestiones para la ejecución de la donación continúan en trámite" y que la divulgación prematura de la información podría afectar la "estrategia de negociación de la Municipalidad de Lima". Carlos Sifuentes de 'La Encerrona' argumentó que es raro que al tratarse de una donación no habría motivo para que sea calificado como una negociación, pues no se está gestionando una compra.

Senador estatal de California cuestiona donación

El senador Dave Cortese de California, Estados Unidos, reveló que la donación de trenes también le generó suspicacias, pues se desarrolló en un contexto donde el Gobierno de Joe Biden buscaba cerrar contratos antes de que inicie el mandato de Donald Trump, por lo que no entiende como se logró que el acuerdo con Rafael López Aliaga fuera una prioridad.

"De alguna manera lograron que este acuerdo (de trenes diésel) fuera una prioridad. Eso realmente te hace preguntarte cosas. Sería interesante obtener más registros públicos de Caltrain para ver si hubo algún tipo de comisión, pago por intermediación o gestores involucrados en el acuerdo", argumentó. "Definitivamente, parece que había un interés de alto nivel en cerrar este trato por un montón de trenes contaminantes".