Fernando Rospigliosi contradice su usual respaldo a Dina Boluarte y ahora "duda que llegue al 2026"

El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), siguiendo la ruta de su bancada, tiene por costumbre respaldar al Ejecutivo; sin embargo, anunció que "duda que Dina Boluarte llegue al 2026" y reconoció que el Gobierno tiene errores. La contradicción en su postura no es gratuita. Pasó de defensor a crítico justo cuando se cuestiona la designación de Eduardo Arana como primer ministro y su partido todavía no ha definido una posición.

"¿Usted cree que la relación entre Fuerza Popular y este reciente Ejecutivo ha cambiado? No, nosotros antes hemos votado por la censura del ministro Santiváñez, de Rómulo Mucho, pero no buscamos crear más inestabilidad cuando se pide, por ejemplo, la vacancia de Dina Boluarte a nada de las Elecciones del 2026. Eso crearía una situación caótica. Aún así, nada está dicho. Yo, particularmente, tengo mis dudas si Dina Boluarte va a llegar a julio del 2026", dijo.

Asimismo, si bien reconoció las desaciertos del actual régimen, considera que no son suficientes para que sean la antesala de una eventual vacancia de Boluarte.

"El Gobierno comete una cantidad enorme de errores persistentemente y la situación del Perú es muy inestable y hay gente que sí tiene como objetivo especifico vacar a Boluarte. Entonces, en cualquier momento puede producirse una crisis mayor. o puede decirse nada al final. Ahorita no hay nada que pueda decir que esto (la vacancia) es previsible, igual", indicó.

Dina Boluarte mantiene baja aprobación

Por su parte, el periodista César Hildebrandt también resaltó la inestabilidad del Ejecutivo. Comentó los recientes resultados de las encuestas que indican que la aprobación de Dina Boluarte solo alcanza el 2%. El periodista ironizó al respecto, recordando también que gran parte de esta desaprobación se debe a sus controvertidas declaraciones, a su inacción frente a los problemas sociales y políticos que afectan al país, y a los escándalos que han marcado su gestión.

"Es la comandante cero. Pero no con 'Z', como Edén Pastora, el sandinista, sino cero con 'C'. (…) Virtualmente, el 100 % de desaprobación. Un 2 % es no tener a nadie. No tener base, respaldo ni legitimidad social alguna. Es merecer, o haber merecido, (…) la repulsa general, el desprecio general, la censura general. Pero como a ella no le entran balas y sigue hablando sandeces cada vez que puede, aconsejada por gente idiota (…)", señaló.

Para el director del semanario 'Hildebrandt en sus trece', la baja aprobación demuestra que la presidenta carece de respeto ciudadano y de legitimidad. Además, recordó que los niveles de aprobación registrados por Boluarte son históricos y no tienen precedentes.

"Ella supone que el cargo la sostiene. Y no: el cargo no sostiene; usted sostiene al cargo. La investidura no se da por un mandato constitucional: se da porque usted es digna del cargo. Y usted no es digna del cargo, y ahora la gente se ha dado cuenta. De un modo, francamente, sin precedentes", indicó.