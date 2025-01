Congreso intenta tergiversar asesinato de Andrea Vidal: "Tenían como objetivo al conductor del taxi"

Congreso no reconoce que atentado haya sido contra extrabajadora Andrea Vidal. Foto: composición LR

Congreso no reconoce que atentado haya sido contra extrabajadora Andrea Vidal. Foto: composición LR

El Congreso de la República busca desviar las investigaciones en torno al asesinato de Andrea Vidal, tras señalar que ella no habría sido el objetivo del atentado, sino el conductor del taxi en el que se trasladaba. Esta nueva narrativa daría un giro dentro del caso de la presunta red de prostitución que operaba en el Parlamento. Para sustentar esta nueva hipótesis se basan en lo que sería un análisis balístico de la PNP que no cuenta con sello alguno.

Fuentes de la Fiscalía precisaron a La República que el documento en mención no es una prueba válida dentro del caso, pues, no es un documento oficial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), ya que no tiene los logos ni las firmas de los médicos ni peritos que hicieron la necropsia.

¿Qué dice el protocolo de necropsia difundido por el Congreso?

En el protocolo de necropsia difundido por el Congreso se precisa que Andrea Vidal recibió 7 impactos de bala, mientras que el conductor del taxi, José Daniel Vargas Briceño recibió 16 disparos. En esa línea es que aseguran, con la finalidad de alejar estos hechos con los de la red de prostitución del Parlamento, que los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi.

"Nos solidarizamos con la familia de la señorita Andrea Vidal. Tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi", se puede leer en el comunicado del Congreso.

Cabe precisar que los congresistas que respaldan esta hipótesis son aquellos que niegan la existencia de la red de prostitución. El claro ejemplo es el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien mediante X aseguró que no existen pruebas que respalden la existencia de la mencionada red. Asmismo, criticó el desempeño de la Comisión de Fiscalización, presidida por Juan Burgos, a quien tildó de ineficaz.

Rospigliosi se refirió al comunicado del Congreso que hace referencia a la necropsia, que no tiene sello del IML, para recalcar que el objetivo de los sicarios era el chofer. "Sobre una base falsa, inventaron una historia que siguen alimentando", añadió.