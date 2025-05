Abogado de Dina Boluarte asegura que el doctor Mario Cabani la operó gratis por prestigio personal

Durante una reciente conferencia de prensa de los abogados de la presidenta Dina Boluarte, el letrado Juan Carlos Portugal reveló que las cirugías realizadas por Mario Cabani fueron gratuitas a pedido del médico, con la finalidad de adquirir prestigio personal e institucional para su clínica. "Ese acto realizado por la presidenta de la República y Mario Cabani, fue un acto médico gratuito", expresó la defensa de la mandataria.

De acuerdo con lo revelado por el abogado Juan Carlos Portugal, el cirujano habría dicho lo siguiente: "Mario Cabani le señaló a la presidenta de la República: 'presidenta no me ofenda, para mí es un prestigio tanto personal como institucional que mi clínica la intervenga. No tiene que asumir ningún costo'".

Cabe indicar que el pago fue solicitado por Cabani, casi 500 días después de la operación. Asimismo, indicó que sería falsa la declaración de Cabani, en la cual indica que según la exasistente de Boluarte, Patricia Muriano, la presidenta no tendría el dinero para poder pagar sus cirugías. "Muriano no ha señalado eso y claramente la presidenta tenía ahorros para poder solventar gastos comosestos", aseguró.

¿Qué es lo que dijo Mari Cabani sobre los pago?

Estas afirmaciones por parte de la defensa de Portugal contradicen a lo revelado por Cabani, quien afirmó que la presidenta no pagó inicialmente por las cirugías, excusándose en que "no tenía plata". Tras varios meses sin recibir el pago, el médico envió cartas notariales exigiendo el monto adeudado y la devolución del historial médico que Boluarte se llevó sin autorización de la clínica.

Recientemente, la mandataria le envió, a través de un emisario, un sobre con 4.500 dólares en efectivo para cubrir la deuda de la cirugía. No obstante, Cabani se negó a aceptar dicho dinero sin una justificación adecuada del origen.

"Se me entrega un sobre con 4.500 dólares, sin ningún documento. Yo no puedo recibir dinero así, mucho menos de una presidenta de la República”, reveló.

Por ello, el médico envió una nueva carta notarial solicitando que se justifique el origen lícito del dinero y que se formalice adecuadamente el pago para no caer en irregularidades.