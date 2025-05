RMP sobre inhabilitación de expresidentes: "El terror a Sagasti y a Vizcarra, es el mismo que le tienen a Castillo"

En la reciente edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios comentó sobre el rechazo a las inhabilitaciones de los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, luego de que estas no alcanzaran los votos suficientes para ser aprobadas en el Pleno del Congreso de la República. Para la abogada, esto responde a que el Parlamento no está conectado a las cuestiones políticas que presenta el país actualmente.

"Están absolutamente desconectados de la lectura que tiene el país sobre nuestras cuestiones políticas. Eso es lo que está pasando. Están absolutamente desconectados. El terror a Sagasti y a Vizcarra es el mismo terror que le tienen a Pedro Castillo. Y esto viene desde el 2016 en que empezó esta crisis que no tiene cuándo acabar y va a cumplir 10 años", comentó.

Además, la líder de opinión refirió que el accionar del hemiciclo responde a una serie de 'venganzas' políticas para quienes no son considerados como aliados, como Vizcarra y Sagasti. Esto ha dado, como resultado, que el Congreso no busque el bien común para los ciudadanos, concentrando sus acciones en tomar represalias contra sus contrincantes políticos.

"Esos son los presidentes del pacto, Merino y Boluarte, pero todos los demás no y tienen que ser aniquilados. La venganza política no tiene nada que ver con el bien común. El bien común ya dejó de ser un valor para este Congreso y para los políticos que controlan este Congreso", dijo.

Durante el programa, también Palacios comentó que el panorama de las próximas elecciones en 2026 se complica cada vez más debido a las acciones del Congreso de pretender impedir que no postule ninguno de los candidatos voceados que consideran sus enemigos. Motivo por el cual han empezado la semana pasada un proceso que buscaría la inhabilitación de Pedro Castillo en búsqueda de frenar su posible candidatura al Senado.

"Es bien difícil el panorama electoral el próximo año porque lo que pretende el Congreso es que no postule ninguno de sus enemigos y eso era lo que estaban haciendo la semana pasada con Pedro Castillo están iniciando recién un proceso de inhabilitación porque no tenía y eso le deja la cancha libre para postular al Senado el próximo año si es que no tiene una condena firme", expresó.

En la misma línea, señaló que la mala percepción de víctima que tiene la ciudadanía sobre Pedro Castillo es responsabilidad total del Parlamento, ya que hasta la fecha, los legisladores no han sabido explicar en qué artículos de la Constitución se basaron para proceder con la vacancia del exmandatario.

"En el Congreso deberían sentarse a pensar 2 minutos si quieren tener alguna opción en las elecciones que vienen (...) El daño se lo han causado ellos mismos por no saber leer al país y por no explicar en qué consistió la vacancia de Pedro Castillo, ¿qué artículos constitucionales se usaron y por qué se hizo de esa manera? Cosa que ha hecho la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, pero para la mayoría de la población eso es chino no lo entienden y siguen insistiendo en que no se tenía que vacar a Pedro Castillo hasta el día de hoy", declaró.