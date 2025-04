Pedro Castillo protagoniza fuerte intercambio de palabras con jueces: "Pueden tener poder y tener dinero, pero no tienen al pueblo"

El expresidente Pedro Castillo protagonizó un fuerte intercambio de palabras con los jueces de la audiencia del juicio oral por el golpe de Estado, José Neyra y Norma Carbajal, tras haber sido limitado para tomar la palabra e identificarse debido a una resolución del 24 de abril por su constante conducta de rechazo hacia el proceso judicial en su contra.

Por ello, pese a que la magistrada Carbajal le explicó a Castillo los motivos de su decisión para no cederle la palabra, el exmandatario se levantó de su asiento para interrumpir la sesión.

"Voy a ponerme de pie, no soporto estar sentado, ustedes tienen un informe donde me limita a estar sentado. No me voy a identificar. Quiero que me escuche. Este tribunal conoce muy bien, doctora, ustedes saben lo que está pasando en el país. El Ministerio Público no ha podido comprobar. La fiscal que vino el primer día, el 4 de marzo, ha renunciado porque los mismos testigos que ha traído no le ha podido configurar el delito, al contrario, han pedido que yo soy inocente. ¿Dónde están las armas? No hubo delito de rebelión", exclamó Castillo mientras se dirigía a los jueces.

"A ustedes, a este tribunal le consta, señores jueces supremos, que yo he sido detenido siendo presidente con toda mi prerrogativa", continuó el exjefe de Estado. Sin embargo, el juez José Neyra, lo interrumpió y resaltó: "Señor Castillo, va a proseguir con el uso de la palabra, vamos a tomarlo como el ejercicio de su derecho de defensa en el marco de la imputación que le hace la Fiscalía".

Pedro Castillo a jueces: "Tienen poder, pero no al pueblo"

El intercambio de palabras continuó. En un momento de la discusión, el expresidente se refirió directamente a la ex primera ministra Betssy Chávez y su exasesor Aníbal Torres, con el fin de justificar su intento de golpe de Estado y alegar que no hubo armas al momento de brindar su mensaje a la Nación el pasado 7 de diciembre.

"Según la Fiscalía, este es mi grupo rebelde del 7 de diciembre. ¿Dónde están las armas? ¿Qué tienen que ver estos señores acá? Ustedes pueden tener el poder, pueden tener dinero, pero no tienen la razón ni al pueblo", resaltó.

Por otro lado, también recordó las declaraciones de los congresistas que asistieron en su calidad de testigos al juicio oral y refutó sus dichas al rememorar los intentos de vacancia cuando era presidente.

"Ustedes han traído testigos que han sido congresistas y les ha faltado el respeto a ustedes, al país, diciendo que primero ha sido la vacancia y luego ha sido la detención. Estos señores no pueden dar la verdad al país porque no tuvieron los votos para vacarme, como dice la constitución (…) A mí me han elegido 9 millones de peruanos, y se me tiene acá. El Perú y el mundo sabe, hasta los cachimbos en derecho saben muy bien de lo que está pasando con este proceso. Yo pido, de una vez por todas, que se ahorren dinero con este proceso, digan lo que tengan que decir de acá a dos o tres meses", comentó.

"Usted va a escuchar nuestra respuesta cuando termine el juicio, ahí va a estar la sentencia y usted verá lo que corresponde", aclaró Neyra. No obstante, Castillo volvió a la carga: "No soporto estar sentado, tengo un problema lumbar que está agravando mi situación, déjeme coordinar con mi médico para tomar algo para el dolor", agregó.