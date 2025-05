Martín Vizcarra se defiende ante el Congreso: "Se busca capturar todas las instituciones para protegerse, blindarle y eludir la justicia"

Durante la sesión del Pleno del Congreso, el expresidente Martín Vizcarra respondió a los congresistas como parte de su defensa ante el tercer pedido de inhabilitación en su contra por la disolución del Parlamento en septiembre del 2019. En ese sentido, Vizcarra señaló que, detrás de la denuncia constitucional, los parlamentarios "buscan capturar las instituciones para protegerse".

"Zapatero a sus zapatos. ¿A qué le temen? ¿A quién le tienen miedo? ¿Dónde están los que me acusan? He contado y solo hay 40 congresistas de los 130. (…) El Congreso no actúa solo. Se busca capturar todas las instituciones para protegerse, blindarle y eludir la justicia, basta de blindajes. ¿Dónde están las acciones por las muertes en las protestas sociales? Por el desprecio al pueblo de una presidenta más ocupada en relojes y cirugías que para gobernar, nada se ha hecho", increpó.

Por otro lado, el exmandatario señaló que el actuar del Parlamento en su contra va en contra de la democracia y que busca blindar de procesos judiciales a los congresistas.

"Para quienes obedecen, todo; para quienes no se someten, ni justicia. Esto no es democracia, este es un sistema de blindaje y castigos para quienes defienden al pueblo", dijo.

"Pero quiero que sepan una cosa: no me voy a doblegar, y no van a doblegar la voluntad de los peruanos en las calles, quienes resistirán cualquier ataque que ponga en peligro la democracia. Finalmente, apelo a aquellos congresistas, aunque sean pocos que aún guardan respeto por la legalidad y democracia, ustedes pueden devolverle dignidad a esta institución, pónganse del lado del pueblo", agregó.