Bruno Pacheco, exsecretario de Pedro Castillo, reapareció con un nuevo look y afirmó en una reciente entrevista que, durante el tiempo en que fue considerado prófugo de la justicia, nunca abandonó Lima. Según afirmó Pacheco, se mantuvo oculto en un lugar cercano a su domicilio.

“He estado acá en Lima mismo. He estado en un lugar cerca a casa”, señaló en entrevista para Willax, desmintiendo versiones que lo situaban fuera del país mientras tenía una orden de captura vigente. Cabe recordar que, durante ese periodo, el Ministerio del Interior ofrecía una recompensa de 50 mil soles por información sobre su paradero.

Bruno Pacheco: "Yo he estado en Lima, no me he ido nunca"

Asimismo, durante la entrevista, también fue consultado sobre por qué no fue reportado pese a la recompensa, Pacheco ironizó sobre el tema y dijo: “De repente la gente me quería, pues”. Además, negó haber salido del país y calificó como “mentira” los rumores que lo ubicaban en el extranjero durante su periodo de clandestinidad.

"Yo he estado en Lima, no me he ido de Lima nunca. La gente decía que Bruno se pasó la frontera, que estuvo en provincia... Mentira. Yo estaba acá en Lima", expresó. Sus declaraciones complementan lo que declaró en noviembre del año pasado a los medios, donde manifestó que nadie lo estuvo protegiendo, pero que 'estuvo a buen recaudo' por su persona.

Exsecretario defiende a Pedro Castillo y niega intento de golpe de Estado

Bruno Pacheco también se refirió al encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, a quien defendió abiertamente. Aseguró que, a su parecer, Castillo es un “perseguido político” y cuestionó que se encuentre en prisión. “Pedro Castillo es un presidente que, lamentablemente, el lugar en el que se encuentra ahorita no lo merece estar”, expresó.

Al ser consultado sobre si Castillo había intentado perpetrar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, Pacheco respondió: “¿Pero qué golpe? (¿No hubo golpe?, le preguntaron) No”. Según dijo, lo único que hizo el expresidente fue “leer una hoja”. Castillo Terrones, actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo y es presuntamente culpable de los delitos de rebelión y abuso de autoridad. La Fiscalía pide 34 años como pena efectiva contra su persona.

Finalmente, el exsecretario presidencial envió un mensaje directo a las instituciones judiciales. “Al Ministerio Público y al Poder Judicial, decirles que manejen la justicia como debe ser. Con gente profesional y que no se dejen amedrentar por los temas mediáticos ni mucho menos por el poder”, puntualizó.