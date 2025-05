Alfredo Barnechea anuncia su precandidatura presidencial: "Me comeré todos los chicharrones"

Alfredo Barnechea anunció su precandidatura presidencial para las Elecciones 2026 con el partido Acción Popular. Tras el anuncio, durante una entrevista a Canal N, el excongresista mencionó la anécdota del pan con chicharrón que rechazó comer cuando postulaba a las Elecciones en el 2016.

"No comer un chicharrón quedará en el recuerdo porque es una cosa tan tonta. Además porque me voy a comer en esta campaña todos los chicharrones que sean necesarios. Voy a terminar peleando con mi esposa que pide que me mantenga en buen peso", dijo.

Así se refirió Barnechea al impasse que protagonizó en Cañete cuando, durante una actividad proselitista, rechazó un pan con chicharrón que la dueña de un restaurante le ofreció. Si bien lo hizo de forma amable y, posteriormente, explicó que ese día se encontraba mal del estómago, la reacción se viralizó en redes sociales y, raíz de esto o no, lo cierto es que finalmente perdió las elecciones.

Alfredo Barnechea asegura que logrará un "empujón de 20 años" en solo cinco

A parte de hacer mención a ello, el precandidato presidencial de Acción Popular expresó sus propuestas de campaña y su postura respecto a la realidad del país.

. “La gente se olvida que en el mundo hay solo seis sitios donde nació la civilización (...) Perú es uno de ellos. El país tiene futuro", indicó.

“¿Por qué soy candidato? Porque creo que tengo las ideas y tengo el programa para cambiar el Perú y para en cinco años meterle al país un empujón de 20 años", agregó.