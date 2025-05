Proponen que presidentes, congresistas y gobernadores sean vacados si mienten durante su gestión

El parlamentario Esdras Ricardo Medina Minaya (Renovación Popular) presentó un proyecto de reforma constitucional que propone vacar al presidente de la República, congresistas y gobernadores regionales que incurran en la causal de "engaño o perjurio grave" durante el ejercicio de sus funciones.

El proyecto plantea modificar el artículo 113 de la Constitución Política del Perú para añadir un inciso que permita la vacancia presidencial por engaño o perjurio grave. Asimismo, introduce cambios en el artículo 95 para aplicar la misma causal a congresistas, y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para incluir también a los gobernadores regionales.

"La presente ley tiene por objeto incorporar la causal de vacancia al Articulo 113 de la Constitución Política del Perú para el Presidente de la República; al Artículo 9 para los congresistas de la República; y, por concordancia normativa, al Artículo 30 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para los gobernadores regionales, por la comisión de engaño o perjurio grave en el ejercicio de sus funciones", se lee en el documento.

Al ser consultado por esta norma, el congresista Medina respondió que "existen vacíos normativos que no sancionan el engaño grave como causal de vacancia, el proyecto es claro, hemos tenido varios presidentes como Toledo, Vizcarra y ahora Dina Boluarte que dice que no se operó. Es para que toda mentira sea sancionada. También va para los gobernadores que no cumplen el plan de trabajo que presentan, esta reforma reforma la ética pública".

No obstante, el parlamentario no cree que esta reforma pueda ser usada para atacar a adversarios políticos. "No, porque son claras las cosas, si han hecho un engaño tienen que asumir su responsabilidad. La intención es reforzar la ética pública, se está perdiendo y a nivel internacional los estándares de transparencia no se dan en nuestro país", puntualizó para La República.

A pesar de las intenciones declaradas, la propuesta genera cuestionamientos por el riesgo de abrir la puerta a una 'vacancia a la carta o expres'. Al ser consultada por La República, la constitucionalista María Antonieta Gonzales señala que sin una definición precisa de "engaño grave", la iniciativa podría prestarse a interpretaciones políticas arbitrarias.

"Definitivamente hay un riesgo. ¿Qué constituye perjurio grave? Habría que determinar previamente a qué nos referimos con ese término. No obstante, debemos recordar que la figura presidencial tiene una responsabilidad constitucional y penal muy restringida mientras se encuentra en el ejercicio del cargo; de ahí que solo pueda ser acusado por las acciones reguladas en el artículo 117", declaró.

Asimismo, Gonzáles señala que esta nueva causal podría redundar con la figura de vacancia por incapacidad moral. "En el caso de los presidentes, podría considerarse redundante, en tanto que la figura de la incapacidad moral ha sido utilizada como un cajón de sastre para interponer acciones políticas (...) la falta de precisión de esta figura requiere un análisis adecuado y una reforma que permita delimitar claramente las causales que deben entenderse por “incapacidad moral”. Por ejemplo, podría evaluarse la inclusión de delitos cometidos durante el ejercicio de la función presidencial, como actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, entre otros", sostuvo para este medio.

Congresistas podrían decidir si aplicar o no la causal de vacancia

Según la propuesta, para vacar a un congresista por la causal de engaño o perjurio grave en el ejercicio de sus funciones, deberá ser comprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o por el Pleno del Congreso con el voto de los dos tercios del número legal de congresistas y para poder vacar a un gobernador regional por esta misma causal, deberá ser comprobado por el Consejo Regional con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros.

El proyecto cita los casos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes enfrentaron situaciones de crisis política vinculadas a engaños, omisiones o falsedades, también argumenta que países como Estados Unidos, Alemania, Chile y Colombia contemplan sanciones severas por perjurio o engaño grave en el ejercicio de funciones públicas.

Actualmente el artículo 113 contempla la siguientes causales de vacancia para un mandatario: muerte del presidente de la República; su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso; aceptación de su renuncia por el Congreso; salir de territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo fijado y la destitución tras haber sido sancionado por alguna infracción del artículo 117 de la Constitución. A todo esto se le agregaría la de engaño o perjurio grave en el ejercicio de sus funciones.