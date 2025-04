Antauro Humala a su hermano Ollanta: "Cortarle la cabeza a un rey corrupto a mí me parece recontra decente"

El candidato presidencial y líder del etnocacerismo, Antauro Humala, se refirió a la actual situación judicial de su hermano Ollanta y las sanciones que le colocaría en caso llegue a ocupar el sillón presidencial en las Elecciones 2026. En una entrevista exclusiva para Carlos Villacorta, periodista La República, el excondenado por el Andahuaylaso advirtió que no escatimará en imponer una pena severa para su familiar, tras ser sentenciado a 15 años por lavado de activos.

"Cortarle la cabeza a un rey corrupto a mí me parece recontra decente, fusilar a un violador de niños me parece recontra decente, quizás para ti no porque tú te solidarizarías con ese delincuente, pero para que el habla no y yo dirijo un partido", resaltó.

En esa misma línea, Humala Tasso también recordó los procesos judiciales que afrontan los expresidentes como Martín Vizcarra y Alejandro Toledo, este último también fue condenado por el Poder Judicial por el caso Interoceánica por haber recibido sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht.

"Con Ollanta (Humala) va a pasar lo mismo que con Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y todos los presidelincuentes. Ellos han sido fujiconstitucionales y lavajatistas para nosotros el problema de Odebrecht no es de lavado de activos como han sido juzgados, por eso nos corresponde aplicarle la pena capital esa es nuestra posición de nosotros, es una traición a la patria y, por eso, la pena capital a los presidelincuentes", declaró.

Antauro Humala brindó una entrevista a La República.

Antauro y Ollanta Humala: nunca hubo intención de amistarse

En otro momento de la entrevista, Antauro Humala reveló que nunca existió una intención de amistarse con Ollanta y recordó que, cuando su hermano asumió la presidencia, fue trasladado a la Base Naval para terminar de cumplir su condena, junto con Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos.

En la misa línea, el etnocacerista señaló que, tras ese suceso, se rompió el vínculo familiar y calificó a Ollanta y Nadine Heredia —también sentenciada a 15 años por lavado de activos y asilada en Brasil— como "malagradecidos" y "malévolos".

"Cuando él asume la presidencia yo tenía 6 años de prisión. Él (Ollanta Humala) hace alianza con Perú Posible y a mí lo que hace es mandarme a la Base Naval. A mi derecha Abimael Guzmán y a la izquierda (Vladimiro) Montesinos. Logré salir gracias a un hábeas corpus porque si no hubiéramos terminado la cana. La pareja delincuencial Nadine Ollanta son los que se mostraron malagradecidos y malévolos con los todos los reservistas presos", dijo.

PUEDES VER: Juan Rivva Lamas, el sacerdote que defiende al Sodalicio durante misa y critica al papa Francisco por disolverlo

"Hemos recuperado la libertad y actuamos con reciprocidad, yo no rompí la relación, yo no traicioné, sería anormal olvidarme de eso. ¿Cómo quedo con mis soldados, con mis hijos? Un hijo mío murió cuando estaba preso, entonces soy recíproco con el trato, la actitud que tengo es la más decente que puede haber", agregó.