Antauro Humala: “El partido se llamará Juntos con Antauro (…) Postulo a la presidencia y Senado”

Salió de la cárcel el 2022 tras estar recluido 17 años, 7 meses y 14 días por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción de arma de fuego y rebelión. Una vez en libertad, inició una carrera política y ahora se alista para ser presidente en las Elecciones 2026. Para él, la violencia es solo física y la comunidad LGTBI es la "gentita" que no puede entrar a su partido. Considera "decente" matar a su hermano, un expresidente condenado, a quien llama "delincuente". Su nombre es Antauro Humala y reveló todos estos datos en una entrevista exclusiva para La República.

A continuación, la transcripción completa y sin censura de la misma.

Hoy por hoy, ¿quién es Antauro Humala de cara a las elecciones 2026?

Soy un ciudadano de ideología nacionalista que dos veces he ido del dicho al hecho políticamente con dos rebeliones contra dos presidentes presos por corrupción, el 2000 y el 2005. Después de 18 años de cautiverio, recuperé mi libertad. Lo primero que hice fue anunciar que entrábamos a la vía electoral y, por consiguiente, lo primero que logramos fue la inscripción del Partido de Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios y Obreros, lo cual hemos sido despojados arbitrariamente, leguleyamente, por una Corte Suprema, a mi entender, conformada por delincuentes disfrazados de magistrados supremos en complicidad con un señor Burneo Bermejo que preside el Jurado Nacional de Elecciones, que hasta ahora no nos entrega la resolución de baja de nuestro partido.

Empecemos con la mirada a lo que era su partido que usted lideraba. Sale de prisión y, de alguna u otra manera, se somete a las leyes peruanas, ¿correcto?

Correcto, correcto, eso es cierto. Ahora, no es que lideraba, lo sigo liderando.

Pero su personal, o bueno, las personas que están a cargo del partido lo desconocen, señor Antauro.

No sé a quién te refieres tú. Dame el nombre y apellido.

Específicamente dirigentes del que fue su partido

El etnocacerismo es la ideología. El etnocacerismo, como ideología, tiene que tener una representación política electoral porque vamos a participar en elecciones, ya no en rebeliones. Esa tarea de inscripción se le encargó a un grupo de compatriotas que lograron el objetivo. Se inscribió el partido con mi nombre. De ahí, había un comité ejecutivo nacional, el secretario general y personeros, los personeros todos están leales al partido. Siempre hay gente que desierta y los tenemos en todos los partidos. (…) en todo partido hay chifladitos.

El Jurado Nacional de Elecciones ya lo sacó de carrera. ¿cuál es su estrategia o su fórmula?

El Jurado Nacional de Elecciones lo preside un ciudadano, Burneo Bermejo, no sé cuál es su nombre. Ese empleado del Estado, ese funcionario del Estado, hasta ahora no publica la resolución en El Peruano para sacarnos del panorama electoral. Cuando fuimos inscritos, cumpliendo las leyes del sistema electoral peruano, salió una resolución finalmente en El Peruano (…) Cuando te quitan la inscripción de manera leguleya, como quieras, tiene que salir igualito.

Entonces, ¿usted está esperando que salga esa resolución?

Le hemos pedido a este señor Burneo. Nos hemos enterado de la baja del partido por un asiento administrativo. En la ley interna del JNE, el ROP, en su reglamento interno, especifica que se da de baja un partido no con el asiento, sino con la resolución. Así es, hasta que no salga la resolución en El Peruano, seguimos existiendo.

¿Pero ya hay una resolución?

No, no hay. Lo que hay es una resolución del Poder Judicial. Esa resolución del Poder Judicial ha sido enviada al JNE con un oficio adelante, diciéndole: en función a esta sentencia, usted debe bajar este partido. En el reglamento del Jurado y del ROP figura que, para dar de baja, además del asiento administrativo, se necesita la resolución con el sello del JNE.

El fundador del partido A.N.T.A.U.R.O asegura que el JNE cometió un acto irregular al cancelar dicha organización. Foto: La República

Antauro Humala y su polémica concepción sobre la violencia

Señor Antauro, ¿pero no hay una reflexión por parte de usted? Una parte de la sanción de dicha resolución hace referencia a sus expresiones violentas

Mira, mira, tú me has preguntado si hay una reflexión. Por supuesto que hay una reflexión de parte mía.

¿Cuál es su reflexión?

Que estamos en un fraude flagrante, que el señor Burneo es un pillo, y que esa sentencia la han firmado nueve delincuentes disfrazados de jueces supremos.

No hay una reflexión por parte de sus expresiones violentas

Para nada. Mira, violenta es cuando hago esto (mete un golpe en la mesa). Esto es algo fáctico.

¿No considera esas expresiones violentas, señor Antauro?

Es que las expresiones no son violentas. La violencia es física. Mis opiniones son opiniones, son letras, son opiniones.

Pero usted iba a ser candidato a la presidencia, hay una población que lo sigue

Soy candidato a la presidencia hasta que nos haga la resolución de este pillo de Burneo. Pero, mientras no salga esa resolución, por más que nos hagan publicado el asiento, seguimos en el partido de cualquier jurado.

¿Cuál es su reflexión, entonces, candidato?

Mira, mi reflexión es que estamos bajo una timocracia. Esto no es democracia, esto es timocracia. Timocracia de los timadores. Y acá se confunde democracia con ONPE. Y justamente esta es la gran crisis. 43 candidatos, nunca se ha visto (…) nosotros, cuando hemos salido de la cárcel, hemos abandonado la época de rebeliones y nuestra posición fue: entramos a la vía electoral cumpliendo las leyes de este Estado tramposo. (…) Estamos bajo un fraude electoral. Obviamente, claro que sí. Entonces, yo estoy luchando contra este fraude. Y para eso estamos buscando recuperar la inscripción del partido.

Pero ahorita, señor Antauro, su partido también está fuera de carrera en la práctica

Mira, ahorita, si busco mi teléfono, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, etc, no figura. Entonces, como nos han despojado momentáneamente de la inscripción estamos haciendo una coalición con otros partidos ya inscritos. En este caso se llama Juntos por el Perú. Entonces, nuestra posición es: en tanto no se resuelva judicialmente la situación del partido. Esa coalición política ya inscrita ha quedado en cambiar de nombre, cambiar de símbolo y asumir nuestro decálogo programático. Juntos con Antauro.

¿Entonces ya hay un diálogo, ya hay un acuerdo establecido?

Sí.

¿Es un vientre en alquiler?

No es vientre, ¿sabes por qué? Vientres de alquiler hay cualquier cantidad en la derecha peruana, pero alquiler es que tú pagas y te dan algo a cambio. Nosotros no pagamos nada, entonces no es vientre de alquiler, es una coalición. No puedo decirle fusión, ni puedo decirle alianza porque eso es entre partidos inscritos según la ley de partidos. Entonces yo le llamo coalición. Que todo mi partido, todo mi aparato partidario, mis militantes, entramos juntos, ¿no? Una vez que juntos cambien de nombre, cambien de símbolo, cojan nuestro programa, y yo asuma la presidencia política del partido, entonces entramos posesionándonos con una militancia hermana, digamos así.

¿Cuándo se establecerá el cambio de nombre del partido?

Tienen que hacer su congreso. Es algo administrativo, es simple, es como que ya no me llamo Juan, me llamo Pedro, es algo administrativo de un partido, simplemente comunica al jurado y ya está.

¿Cuándo le han establecido una fecha?

Eso no sé. Tendrías que hacer una entrevista a Juntos y yo te doy ese dato. Pero ya hay un acuerdo político.

¿Cuáles son los acuerdos que usted ha ingresado al partido Juntos por el Perú?

No he ingresado todavía. Voy a ingresar cuando ese partido haga los cambios administrativos que corresponden, yo calculo, entre 4 a 6 semanas.

¿Cuáles son las propuestas entonces que usted está compartiendo con el partido Juntos por el Perú?

Nuestro primer punto es Asamblea Constituyente. Juntos por el Perú que es un partido de tendencias izquierdistas, no se hace ningún problema. El segundo punto es la pena capital a los presidelincuentes.

Antauro Humala respalda la pena de muerte y rechaza a la comunicad LGTBI

¿Está obsesionado con la pena de muerte?

No, no estoy obsesionado. Es parte de nuestra plataforma política desde hace 20 años. Simplemente que recién ha salido Libertad, y recién la estoy exponiendo públicamente de nuestra plataforma. El tercer punto es que no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado. El cuarto punto es la legalización de la hoja de coca y un cambio en la política antidrogas bajo la consigna de "dejar sin chamba al narcotraficante y a la DEA.

¿Todas esas propuestas las ha respaldado Juntos por el Perú?

Sí.

¿Le han dicho, "¿sabe qué señor Antauro? ¿Yo acojo Asamblea Constituyente, pena de muerte”?

Te estoy diciendo que sí, han acogido nuestro programa. Aparte que es un programa recontra racional y es parte de una campaña política. - Juntos por el Perú, por ejemplo, que tenga una comunidad LGTB ¿Qué va a pasar? Juntos por el Perú no me ha mencionado ese tema. Ahora que está clara mi posición, la respaldan. Entonces, lo que yo he sostenido es que JPP es una organización política que tiene 10 años en el panorama electoral peruano. Durante un tiempo, claro, albergó a esa ‘gentita’ de la moda LGTB, pero esa ‘gentita’ ya no está ahí. Desde que yo estoy no los he visto. La cuestión es que no aparecen y no figuran en nuestro programa.

¿Los van a expulsar?

Primero que no los puedo expulsar. Juntos ya los expulsó por su propia cuenta. O sea, ya no están en su partido. Quizás están en otros partidos de izquierda Yo prefiero mantener relaciones con una izquierda bien ideologizada que con una izquierda LGTB, que para mí es cualquier cosa menos izquierda.

Pero son ciudadanos

Claro, nadie dice que no son ciudadanos. Pero mira, tú puedes ser homosexual, pero si vienes vestido de hombrecito te trato como varón. Pero si tú vienes pintarrajeado, para mí es una falta de respeto.

¿No es una falta de respeto si usted le dice "gentita"?

"Gentita" lo digo de cariño, a menos que tú seas un poco caviar y te sientas ofendido. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora mira, yo tengo mi posición con respecto a la homosexualidad que es muy diferente a la cuestión política. Porque políticamente a mí me parece que la cuestión del sexo —si te gusta el p*** o la v***** ese es tu problema. Eso queda en tu intimidad. No lo elevo yo como tema político en la mesa. No puedo poner el tema LGTB al lado del tema del hambre, de la seguridad ciudadana, de la seguridad nacional. Para mí es una decadencia, porque la principal finalidad de una especie como la humana, o de los mamíferos cualquiera, es la procreación: mantenerse en el futuro con la siguiente generación. Entonces, siendo la homosexualidad imposible para mantener una segunda generación, nos vamos a la extinción todos. Entonces por eso lo considero decadente y despreciable.

Me llama poderosamente la atención que usted dice que las personas que están vestidas de hombres sí los va a tratar con respeto

No, yo te estoy diciendo en el caso... La verdad es que yo pensé que esta entrevista iba a hablar de fronteras vivas. Todas las entrevistas que me hacen, es el único tema que tienen... Bueno, pues vamos a tratar, tratemos el tema homosexual, trataremos el tema sexual. Hemos hablado de otros temas, pero también tengo que preguntarle por la comunidad LGTB Perfecto, Yo te tengo que responder, te estoy respondiendo (…) Osea, mira, para mí no es un problema. Yo no me inquieto por saber si estoy hablando con una persona heterosexual o homosexual, a mí me interesa su pensamiento. Pero si viene un hombre vestido de mujer a hablar conmigo, yo particularmente lo considero como una falta de respeto a mi persona. A mi persona, porque estoy pensando que me está deseando también. Yo me siento ofendido, me siento agredido, claro. Ese es mi parecer particular. Pero lo separo mucho de la política.

Dejo en claro que no hemos estado sumergidos solo en ese tema, sino que anteriormente han habido otras preguntas (momentos de tensión)

Hoy por hoy, usted ya prácticamente tiene una conversación con Juntos por el Perú

Sí.

¿Con qué otro partido tentó una conversación?

Mira, por estrategia no podría revelar los nombres, por estrategia. Pero te digo que son bastantes y aceptan todos. No te lo voy a decir, pero sí te puedo decir que hay varios. Solamente te puedo revelar lo de Juntos porque es un acuerdo que es público. Ahora, yo particularmente pienso que las alianzas se van a dar muy escasamente, porque son muy difíciles de hacer (…) Hay conversaciones con otros grupos de izquierda, pero la verdad, yo más o menos los veo muy complicados. Juntos es una relación de ya de año y medio porque antes de perder la inscripción ya nosotros ya tendríamos programado hacer un bloque patriótico izquierdista o nacionalista izquierdista.

Sí o sí, su punto es que va a ser candidato a la presidencia

Yo sé que la derecha no quiere que yo ni siquiera exista en el Perú; quisieran verme en la cárcel nuevamente, y ciertos sectores del centro, y seguramente toda la prensa televisiva. Pero no son tan poderosos como creen.

¿Pero me refiero por la alianza con Juntos por el Perú? ¿Usted va a ser candidato a la presidencia?

Justamente a eso voy. A mí, actualmente, no me impide nada. Han inhabilitado al partido, no han inhabilitado al militante. Es una sentencia bien estúpida, propia de jueces delincuentes, porque ellos dicen: "Borramos la inscripción del partido, pero los 40 mil militantes no se van a ver perjudicados". Y yo pregunto: ¿y cómo c***** no se van a ver perjudicados si nos están quitando el barco en alta mar?

Antauro Humala aspira a la presidencia y al Senado

Reitero mi pregunta ¿Usted va a ser candidato presidencial por Juntos por el Perú?

Claro, ya está totalmente cerrado ese punto. Mira, claro que está cerrado, pero, digamos, tenemos que pelearlo ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque seguramente, cuando el 20 de diciembre cuando se inscriban las planchas presidenciales, va a haber una gama de tachas (…) para impedir que Antauro postule, porque ellos no quieren que postule.

¿Hay posibilidad de que usted salte como candidato al Senado?

Mira, ser candidato a la presidencia no te impide ser simultáneamente candidato al Senado. Por supuesto que sí.

¿No lo descarta entonces?

Obviamente. El número uno para el Senado, osea voy para el senado y presidencia. Vamos a inscribir así la plancha, vamos a inscribir como candidato a la presidencia, soy la locomotora del partido.

Decir que es la locomotora del partido, ¿no le quitaría presencia a los dirigentes?

No, no. Para nada, las cosas como son (…) este sistema electoral peruano está diseñado de tal manera que tiene que haber una locomotora en la plancha para jalar 130 vagones congresales, 60 vagones senatoriales y 5 vagones del Parlamento Andino. Ese es el modelo o, digamos, la praxis de la democracia electorera que acá se aplica.

¿Y las elecciones internas, lo está omitiendo?

Esas cosas burocráticas, esas cojudeces para mí, eso se verá internamente. Pero nosotros agarramos la cuota de invitados (…) Entonces vamos a administrar toda esa cuota de invitados en todos los niveles.

Antauro Humala sobre situación de su hermano Ollanta

Días atrás fue sentenciado y una de sus propuestas es la pena de muerte. De llegar a la Presidencia ¿qué pasará con Ollanta?

Con Ollanta va a pasar lo mismo que con Toledo, Vizcarra y todos los presidelincuentes. Ellos han sido fujiconstitucionales y lavajatistas para nosotros el problema de Odebrecht no es de lavado de activos como han sido juzgado, por eso nos corresponde aplicarle la pena capital esa es nuestra posición de nosotros (..) es una traición a la patria y, por eso, la pena capital a los presidelincuentes.

Si de su parte no hay posibilidad de amistarse con Ollanta, del otro lado, ¿existió o hubo intención?

Nunca, al contrario, cuando el asume la presidencia yo tenía 6 años de prisión. Él hace alianza con Perú Posible y a mí lo que hace es mandarme a la Base Naval. A mi derecha Abimael Guzmán y a la izquierda Montesinos. Logré salir gracias a un hábeas corpus porque si no hubiéramos terminado la cana. La pareja delincuencial Nadine Ollanta son los que se mostraron malagradecidos y malévolos con los todos los reservistas presos. Hemos recuperado la libertad y actuamos con reciprocidad, yo no rompí la relación, yo no traicioné, sería anormal olvidarme de eso. ¿Cómo quedo con mis soldados con mis hijos? Un hijo mío murió cuando estaba preso, entonces soy reciproco con el trato, la actitud que tengo es la más decente que puede haber.

¿Decente es querer matar a tu hermano?

Cortarle la cabeza a un rey corrupto a mí me parece recontra decente, fusilar a un violador de niños me parece recontra decente, quizás para ti no porque tú te solidarizarías con ese delincuente, pero para que el habla no y yo dirijo un partido.