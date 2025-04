Susel Paredes denuncia que reportera de Willax la discriminó por su orientación sexual: "Me preguntó si me siento hombre"

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Susel Paredes se pronunció sobre un ataque homofóbico que sufrió este 3 de abril, luego de que una reportera de la cadena televisiva Willax la atacara con insultos homofóbicos. La congresista compartió un video en el que se observa a la periodista interceptándola: "Hoy, la enviada de Willax me preguntó si me siento hombre y me mandó al baño de hombres. (…) No se puede confundir libertad de prensa con libertad para agredir, violentar y acosar", escribió la congresista.

En la publicación también se incluye un video donde Paredes le explica a la periodista la diferencia entre identidad de género y orientación sexual, en respuesta al ataque que esta habría ejercido inicialmente.

Congreso: ¿Cómo fue el ataque homofóbico contra la congresista Susel Paredes?

Según fuentes del Congreso citadas por La República, el incidente ocurrió en el pasillo conocido como Pasos Perdidos. La periodista abordó a la congresista Paredes con la intención de hacerle preguntas, impidiéndole el paso hacia el Hemiciclo, donde debía participar en la sesión del Pleno.

De acuerdo con los testimonios, la reportera afirmó que Paredes "no tenía autoridad moral" y le preguntó si no le incomodaba que los hombres ingresaran a los baños de mujeres, en alusión a la defensa de la congresista por los baños inclusivos para personas de la comunidad LGBTIQ+. Posteriormente, la periodista lanzó un insulto contra la parlamentaria.

Ruth Luque se pronunció sobre el incidente homofóbico que sufrió Susel Paredes

En respuesta lo sucedido, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) presentó una denuncia contra la periodista. Luque detalló ante el Pleno lo sucedido entre la reportera y su colega de bancada al decirle que fuera al baño de hombres, en una clara referencia a su orientación sexual, lo que constituiría un ataque homofóbico.

"Quiero denunciar públicamente la violencia ejercida por una periodista de Willax contra mi colega Susel Paredes, quien, de manera intempestiva, en el pasillo, la agredió verbalmente y le dijo que fuera al baño de hombres a orinar. Eso es inaceptable, señor presidente. (…) No solo es una expresión de prejuicio, sino también de violencia", declaró la congresista.

Luque solicitó a la Mesa Directiva del Congreso que se sancione a la periodista. También pidió su identificación para impedir su ingreso a las instalaciones del Parlamento en el futuro.

"(…) Como bancada, la defendemos y rechazamos cualquier agresión de esta naturaleza. Exijo a la Mesa Directiva que aplique, con rigurosidad, medidas contra este tipo de maltrato. (…) Estas son ideas prejuiciosas y estigmatizadoras que persisten. (…) Exijo que se identifique a la periodista y que haya una respuesta clara ante la agresión sufrida por mi colega", agregó Luque.

Sigrid Bazán también se pronunció en defensa de Susel Paredes

La congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático) expresó su respaldo a Susel Paredes tras el ataque homofóbico que sufrió. Bazán manifestó su solidaridad con su compañera de bancada y criticó a la cadena televisiva a la que pertenece la periodista, señalando que "no hace periodismo".

"Rechazo tajantemente la agresión verbal de una periodista de Willax contra nuestra colega Susel Paredes. Este accionar reprochable no tiene nada que ver con el derecho a la libertad de expresión. ¡Lo que hace Willax no es periodismo! Toda mi solidaridad. ¡Exigimos respeto!", publicó la congresista en sus redes sociales.