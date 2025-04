Vacancia a Dina Boluarte: congresista Susel Paredes enviará a todos los congresistas el oficio de la moción

La congresista Susel Paredes (Bloque Democrático) se refirió a la moción de vacancia que está preparando contra la presidenta Dina Boluarte, debido a que, según sostiene, no está capacitada para gobernar y elige a ministros que no están a la altura para desempeñar adecuadamente sus funciones en el sector que lideran. En una entrevista para La República, Paredes indicó que enviará el oficio de la moción a todos los congresistas para que puedan firmarlo y no presenten excusas en el futuro.

"Estamos en la recolección de firmas. Tengo varios compromisos. Yo, como siempre, voy a mandar el oficio a los 129 congresistas para que no digan, como han dicho en otras ocasiones: 'Susel no me llamó', pero tenían el oficio en su despacho", declaró Susel Paredes para el periodista de este periódico, Mauricio Muñoz.

En otro momento, la parlamentaria señaló que ya se encuentra en la búsqueda y recolección de firmas de sus colegas, tras el anuncio de vacancia contra la presidenta, el último 21 de marzo, día en que se aprobó la censura contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la alta ola de inseguridad ciudadana, criminalidad, sicariato y extorsión en el Perú.

"Ya tendré noticias en los próximos días, pero ya estamos corriendo las firmas". ¿Cree que a finales o mediados de abril se podría conseguir las firmas?, pregunta el periodista de La República. "No, el Perú es impredecible. Así como estuve mes y medio faltándome una firme y en un día conseguí 78 votos, todo es posible", enfatizó la legisladora.

"Lo que yo sé es que, por donde voy, la gente me grita: ¡Bótala a Dina!", agregó.

Congreso prepara moción de vacancia contra Dina Boluarte

En entrevista con este diario desde el Congreso, diversos congresistas se mostraron a favor de la vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. En este caso, se trata el integrante de la bancada de Podemos Perú, Juan Burgos, adelanto que sí votaría a favor de remover a Boluarte de Palacio de Gobierno.

"Me gustaría que se pueda dar (la vacancia contra Dina Boluarte), pero hay que pensar que no solamente es para el show mediático. Realmente, creo que es necesario que toda la representación nacional tenga que en cuenta que la señora Dina Boluarte tiene que dar un paso al costado", dijo Burgos.

En esa misma línea, el congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) enfatizó que en su grupo parlamentario también están preparando una moción de vacancia para sumarla a la de Susel Paredes.

"Nosotros evidentemente estamos por la vacancia de Dina Boluarte, no solamente ahora, sino hace mucho tiempo. Estamos, también, preparando una moción como bancada para poder plantearla a los demás congresistas. Si Susel está planteándola, podemos acumularlas y porque es una situación que este Gobierno no da para más", comentó.