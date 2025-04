Minsa emitirá decreto de urgencia para permitir el uso de sueros de Medifarma tras escándalo de lote defectuoso

El ministro de Salud, César Vásquez, informó en la Comisión de Salud del Congreso que el Gobierno emitirá un decreto de urgencia que permitirá el uso de sueros fisiológicos de Medifarma tras el escándalo generado por un lote defectuoso. Según el titular del Minsa, esta medida es necesaria debido a que dicha empresa abastecía el 85% del sector público.

“Nuestros hospitales se iban a quedar sin suero, y estamos tomando medidas urgentes. Sin devolverle el registro sanitario a la empresa, permitiremos el uso de los lotes almacenados en nuestros hospitales, los cuales han pasado doble control de calidad y están en condiciones seguras para su utilización", señaló.”, declaró Vásquez.

Muertes por suero fisiológico de Medifarma

El ministro explicó que el decreto permitirá utilizar los lotes almacenados en hospitales que hayan pasado un doble control de calidad y que se encuentren en condiciones seguras para su uso. Esto ocurre luego de que cuatro muertes por suero fisiológico de Medifarma pusieran en alerta a las autoridades sanitarias, las cuales buscan evitar el desabastecimiento en los hospitales públicos sin devolver el registro sanitario a la empresa.

La medida también responde a la preocupación de que la empresa estaría presionando al Gobierno al retirar sus productos del mercado. Vásquez aseguró que el Estado no cederá ante intentos de chantaje y que se tomarán medidas para evitar futuras dependencias de un solo proveedor.

"Vamos a acelerar los trámites para nuevos registros sanitarios y permitir el ingreso de más proveedores. No podemos seguir dependiendo de un grupo de empresas que manipulan el mercado a su conveniencia", señaló en la Comisión de Salud.

Fiscalía archivó investigación contra Medifarma y otras 14 empresas, según ministro de Salud

Asimismo, en la misma sesión, César Vásquez recordó que, en julio de 2023, denunció a Medifarma y a otros 14 laboratorios por presuntas irregularidades en la producción y comercialización de medicamentos. Tras una inspección en la planta de la empresa, se habrían detectado fallas graves en la producción y falta de control de calidad, lo que derivó en el retiro de sus productos del mercado.

No obstante, señaló que la Fiscalía habría archivado la investigación por colusión. "Hoy con mucha frustración, extraoficialmente me he informado que la Fiscalía ha archivado el caso", dijo en la Comisión. Recordó que en julio de 2023 denunció a 14 laboratorios, a los que calificó como parte de una "red criminal" que manipulaba el mercado de medicamentos y dificultaba las compras del Estado.