Nueva jefa de la Digemid no garantiza transparencia por su vínculo con Medifarma

La designación de Sonia Delgado Céspedes como jefa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), organismo que debe garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos, ha causado controversia.

Sonia Delgado es muy cercana a Luis Kanashiro Chinen, el representante legal de Medifarma, el laboratorio responsable de la producción del suero fisiológico que ha causado el fallecimiento de 4 pacientes y ha dejado a otros 4 en estado grave.

Luis Kanashiro ha sido denunciado penalmente por el Ministerio de Salud por presuntos delitos contra la salud pública en la modalidad de falsificación, contaminación y adulteración de productos farmacéuticos. La indagación fiscal incluirá a las autoridades cuya misión es fiscalizar a los laboratorios, como la Digemid.

Sonia Delgado Céspedes, quien hasta hace poco militaba en el partido Alianza para el Progreso (APP), que dirige César Acuña, ha sido nombrada como titular de la Digemid por el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, militante activo de APP.

Por lo que Sonia Delgado es la continuación de la misma gestión del sector Salud a cargo de APP, en cuyo periodo se produjo la distribución del suero defectuoso de Medifarma. En un momento en que se requiere en la Digemid autoridades que no respondan a intereses partidarios, o que tengan vinculaciones con los fiscalizados, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte optó por Sonia Delgado Céspedes, con notorias relaciones con el representante legal de Medifarma, Luis Kanashiro Chinen.

En 2024 Sonia Delgado apoyó ley del gobierno Boluarte sobre medicamentos genéricos que favoreció a Medifarma. Foto: difusión

Entre 2014 y 2015, Luis Kanashiro ejerció como decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Y entre 2023 y 2024, Sonia Delgado también fue decana. Ambos son de la organización Avanzada Farmacéutica y apoyaron a la candidata Gloria Becerra Canterac, como candidata al decanato del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima.

Para el exdecano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Arnaldo Tipiani, el gobierno de Dina Boluarte debió designar a un profesional más adecuado al frente de la Digimid, sobre todo que asegure la transparencia e independencia del organismo.

“Ella tiene una cercanía política con un partido determinado que ahora es gobierno: Alianza para el Progreso. Por eso le han dado la confianza para que asuma ese cargo, porque ha sido militantes de APP”, explicó Arnaldo Tipiani.

“Pero el problema que ahora tiene la Digemid no se reduce al cambio de un director por otro. Digemid debe tener un rumbo de empoderamiento como una superintendencia de salud, que es lo que los profesionales estamos reclamando. Con una dirección y gestión económica independientes, en lugar del alineamiento (político) que tiene hoy”, anotó Tipiani.

Otros profesionales del Colegio Químico Farmacéutico consultados por este diario confirmaron la estrecha relación gremial entre Luis Kanashiro Chinen y Sonia Delgado Céspedes, incluyendo campañas en oposición a normas que promovían mayor acceso a los medicamentos básicos.

“Sonia Delgado no da garantía de imparcialidad en la investigación y condiciones que se van a imponer a Medifarma. Ella no sólo ha trabajado con Kanashiro en la oposición a una ley que facilita el ingreso de medicamentos al Perú. También tiene una relación de amistad muy fuerte”, explicaron fuentes del sector que pidieron no ser identificadas.

“Ella defiende que la Digemid siga teniendo la prerrogativa de revisar todos los productos antes de su ingreso al mercado peruano. Eso está bien, lo que está mal es que se demore hasta 4 años en hacerlo. Ante ello, las empresas fabricantes o importadoras y los pacientes, deben tener una alternativa. Y esa alternativa es el ingreso simplificado para productos farmacéuticos procedentes de países de alta vigilancia sanitaria (PAVS). Con ese mecanismo, la Digemid tendrá entre 30 y 45 días para aprobar o rechazar el expediente”, indicaron.

La relación estrecha de Sonia Delgado con Luis Kanashiro, quien representa los intereses de las grandes farmacéuticas en el país, será determinante en la actuación de la Digemid.

En 2024, cuando ejercía como decana, Delgado respaldó al ministro César Vásquez en cuya gestión el Ejecutivo aprobó el listado de medicamentos genéricos esenciales que, de tenerlos en su stock, las farmacias y boticas privadas tienen la obligación de ofertar el 30 % de genéricos. La empresa más beneficiada fue Medifarma.

Una actuación muy tardía y mortal

La primera víctima mortal por el suero fisiológico de Medifarma se registró en Trujillo, el 28 de febrero. Casi un mes después, el 24 de marzo, la Digemid difundió una alerta sanitaria en relación a reportes sobre daños graves ocasionados por el mencionado producto.

La nueva directora de la Digemid no respondió a la solicitud de este diario para ofrecer su versión sobre su relación con Luis Kanashiro, de Medifarma. Este tampoco contestó a un pedido de entrevista.