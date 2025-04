Durante la sesión de la Comisión de Salud del Congreso, en la que se abordó el caso del suero defectuoso que ha dejado cuatro víctimas mortales, el ministro de Salud, César Vásquez, pidió unos minutos de su intervención para que la nueva directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Sonia Delgado, aclare sobre su afiliación política que tuvo a Alianza para el Progreso (APP).

“Yo no formo parte de APP, aquí tengo un documento que he presentado hace más de un año pidiendo desafiliación por afiliación indebida a dicho partido. Este es un documento del Jurado Nacional de Elecciones, no invento mío, yo no pertenezco a APP ni a ningún partido político”, señaló. Además, Delgado aseguró que desconoce por qué en 2017 se le inscribió a la agrupación fundada por César Acuña.

Ministro de Salud destituye a nueva directora de Digemid en plena sesión del Congreso

Tras los descargos de Sonia Delgado, el ministro de Salud, César Vásquez, anunció su destitución como directora de Digemid, apenas un día después de su reciente designación.

“Ella ha confirmado que tuvo empresas antes, y ese solo hecho puede generar posibles conflictos de interés. En aras de la transparencia, hoy públicamente le agradezco sus servicios y procederé en las próximas horas a designar un nuevo funcionario”, declaró Vásquez en plena sesión de la Comisión de Salud del Congreso.