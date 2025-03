El ministro de Educación, Morgan Quero, intentó nuevamente negar que la presidenta Dina Boluarte se haya sometido una cirugía estética, pese a que su exasistenta Patricia Muriano reveló en un audio que la presidenta se sometió a una intervención para eliminar grasa abdominal y un "retoque" a las mejillas.

"La presidenta se operó por motivos de salud, no tiene ninguna intervención estética en su rostro. Su rostro sigue siendo el mismo y le sigue dando la cara a la población", señaló el titular de la cartera de Educación.

Al ser consultado sobre sobre si tiene relación con el médico Mario Cabani, dueño de la clínica donde se sometió a la operación Dina Boluarte, Quero afirmó desconocerlo y que su única cercanía con el sector Salud es con el ministro César Vásquez.

"No lo conozco. No tengo el gusto de conocerlo ni a él ni a otras institucioens vinculadas a salud", indicó. Asimismo, no quiso afirmar si la presidenta había cubierto de su dinero el costo de estas intervenciones. "No me consta no sé, pero supongo que sí", sostuvo.

En línea al intento del Gobierno de desviar la atención sobre este nuevo caso que involucra a la presidenta Dina Boluarte, Quero señaló que se tratría de una "cortina de humo" y que quien estaría detrás sería el exprimer ministro Alberto Otárola.

"Por qué no comentamos sobre justamente quién abrió este tema que fue el señor Otarola. Yo creo que es una cortina de humo muy clara", finalizó.