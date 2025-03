La Clínica Cabani ha entregado documentos clave a la Fiscalía de la Nación sobre las intervenciones estéticas realizadas a la presidenta Dina Boluarte. Entre los registros figuran actas médicas y cartas notariales dirigidas a la mandataria, exigiéndole el pago por los procedimientos. La entrega de esta documentación se produjo tras la difusión del audio de Patricia Muriano, exasesora de Boluarte, según información revelada por Hildebrandt en sus trece.

Según fuentes del semanario en la Fiscalía de la Nación, antes de la filtración del audio, la clínica no estaba colaborando con la investigación y se evaluaba solicitar una orden de allanamiento. Ahora, con la nueva evidencia, se ha revelado que Boluarte se sometió a cinco cirugías: rinoplastia, relleno de surcos nasogenianos, hilos tensores, abdominoplastia y blefaroplastia interior. Además, la presidenta ingresó a la clínica el 28 de junio de 2023 y permaneció allí por dos días.

Cirugías de Dina Boluarte: sin pagos ni historia clínica

No obstante, la clínica admitió no tener la historia clínica de la mandataria, ya que esta se la llevó, y que no se emitieron facturas por los procedimientos. Además, ha proporcionado a la Fiscalía copias de cartas notariales enviadas a Boluarte exigiéndole el pago por las cirugías.

Sin embargo, -según el semanario- el Ministerio Público sospecha que estos documentos podrían ser una estrategia para desvirtuar la hipótesis de que, a cambio de las intervenciones estéticas, Cabani habría logrado colocar a personas de su confianza en la presidencia de EsSalud y Sedapal.