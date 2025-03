Cirujano que operó a Boluarte le pidió puestos en el Gobierno para sus amigos

A Héctor Piscoya Vera le llamó poderosamente la atención, incluso mucho más que su destitución como presidente del directorio de Sedapal, que el gobierno de Dina Boluarte designara en su reemplazo a Jorge Gómez Reátegui, el 30 de setiembre de 2023. Piscoya conocía muy bien a Gómez porque pocos años antes trabajaron juntos en la misma empresa, hasta que este fue despedido por bajo rendimiento. Lo que hasta ahora desconocía Héctor Piscoya, era que Jorge Gómez regresó por todo lo alto como presidente de Sedapal, por intermediación de su amigo, el cirujano plástico Mario Cabani Ravello, el mismo que intervino a la mandataria Boluarte.

“A Jorge Gómez Reátegui lo conocí en 2015, porque ambos ingresamos a trabajar a Sedapal. En ese tiempo yo era gerente general y él gerente comercial. Sin embargo, al poco tiempo el directorio de esa época optó por sacarlo por su bajo rendimiento”, relató Héctor Piscoya a La República.

Héctor Piscoya explicó que años después de la salida de Jorge Gómez, este lo llamó para que apoye su regreso a Sedapal. Pero las graves denuncias en su contra lo descalificaban para ser contratado.

“Una de esas denuncias era por acoso sexual”, señaló Héctor Piscoya.

El programa “Contracorriente” de Willax reveló un correo electrónico que el médico Mario Cabani Ravello remitió a la exsecretaria de la jefa de Estado, Patricia Muriano Peralta, el 3 de agosto de 2023, en el que el galeno pide puestos en el gobierno para 5 de sus allegados. Entre ellos se encuentra, Jorge Gómez Reátegui.

“Para el que tiene 10 maestrías y doctorados, para Promperú, Mincetur o de algún lugar que requiera un técnico honesto”.

Evidencias. Fuentes allegadas a Delfina Llaguno, indicaron que cuenta con material que arroja luces sobre los contactos entre el médico Mario Cabani y Dina Boluarte. Foto: difusión

La mano que mece la cuna

En efecto, en la cuenta de Jorge Gómez en la red social Linkedin, esta registrada un posdoctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 6 maestrías en la Universidad de San Martín de Porres, y otras en la Universidad Complutense de Madrid y en la European Centre of Innovation and Managment, de España.

“Uno puedes tener todas las maestrías, pero otra cosa es trabajar en gestión pública y él (Gómez), no calificaba”, afirmó Héctor Piscoya.

El fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador investiga si los nombramientos o contratos de los recomendados del doctor Cabani guardan relación con las intervenciones quirúrgicas que este practicó a la presidenta Boluarte entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023. Ya que después del correo electrónico que el galeno Mario Cabani remitió a la secretaria de la jefa de Estado, Patricia Muriano, el 3 de agosto, se produjo el nombramiento de Jorge Gómez Reátegui como presidente de Sedapal, el 30 de septiembre de 2023.

¿Qué persona con mucho poder en el gobierno podría imponer como presidente del directorio de una empresa estatal, a una persona que fue despedida de la misma por insuficiencia laboral? Sin duda, no eran necesarios 10 doctorados y maestrías.

El fiscal Mendoza se encuentra en proceso de verificación, si otras personas recomendadas por Cabani a Dina Boluarte fueron asignadas a puestos públicos o contratadas por entidades estatales.

Designado. Jorge Gómez Reátegui fue desugnado presidente de Sedapal por intermedio de su amigo el cirujano Mario Cabani. Foto: difusión

Relación de prioridades

La lista completa consignada por Cabani en el email dirigido a la exsecretaria de Boluarte, dice textualmente:

“1. Para mi amiga de EsSaludad, Gerencia de ofertas flexibles en primera opción, porque tiene todas las capacidades para ascender. Otro es gerencia de adulto mayor y poblaciones vulnerables. Si no es posible, un lugar inferior en gerencia de la red 1 y 2 del Rebagliati (hospital y centros médicos a su alrededor”.

“2. Para la que entregué último CV (curriculum vitae) subgerencia del adulto mayor y poblaciones vulnerables.

“3. Para el ORL laringólogo enviado ayer el documento para que no lo choteen”.

“4. Para el que tiene 10 maestrías y doctorado, para Promperú, Mincetur o algún lugar que requieran de un técnico honesto.

“5. Para desechos sólidos en ambiente”.

Según la revista “Hildebrandt en sus Trece”, el martes 11 de marzo de este año, representantes de la Clínica Cabani Cirugía Estética se presentaron al despacho del fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador para ofrecer su versión de los hechos materia de investigación. Según manifestaron estos a la fiscalía, la jefa de Estado se sometió a 5 intervenciones: blefaroplastia (eliminación de grasa y piel de los párpados), relleno de surcos nasogenianos (disminuir las líneas de expresión desde las comisuras de la boca hasta los lados de la nariz), rinoplastia (corrección de la nariz), abdominoplastia (reducción del exceso de piel y grasa del abdomen) y la aplicación de hilos tensores para rejuvenecer la piel.

El médico Cabani envió un email a la exsecretaria de la presidenta, Patricia Muriano, pidiendo puestos de trabajo en el Estado. La exsecretaria de la PCM, Delfina Llaguno Bojórquez, ha ofrecido declarar sobre el caso de las cirugías de la presidenta. Foto: difusión

Nuevas versiones

También entregaron documentos que probarían que la clínica le remitió a Dina Boluarte varios reclamos por supuestamente no haber cumplido con pagar por las 5 intervenciones. La cuestión de fondo es que la versión de los representantes de Cabani, al señalar el tipo de tratamiento que recibió la jefa de Estado, se contrapone a lo que esta dijo públicamente el 12 de diciembre de 2023: “En cuanto a la historia de una presunta cirugía estética. (…). Sí fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética. Fue una intervención necesaria, imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta constitucional de la República. El acto médico no me lo impidió”.

El 12 de octubre de 2023, también después de las cirugías de Dina Boluarte, fue nombrada como presidenta de EsSalud, María Aguilar del Águila. La testigo Patricia Muriano ha manifestado que ella es amiga de Mario Cabani.

Sin embargo, el primer ministro Gustavo Adrianzén puso en duda la información sobre el presunto intercambio de favores entre la jefa de Estado y el doctor Mario Cabani, con el argumento de que carecía de veracidad porque su origen es incierto.

“Es información anónima en la que no se puede confiar. Si alguien tiene información de un proceso que se encuentra en investigación no corresponde ir a la prensa, sino a las instancias jurisdiccionales”, dijo Adrianzén.

El 5 de diciembre de 2024, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una indagación sobre el caso. El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, negó las imputaciones y alegó que la testigo Patricia Muriano ha mentido varias veces. Pero de acuerdo con fuentes cercanas a la exsecretaria de la presidenta Boluarte, cuando se presente a declarar próximamente, ratificará la información que fue difundida en un audio que recoge la versión de Muriano. Ella de momento se encuentra fuera del país, desde del 20 de noviembre de 2024, para evitar seguimientos y represalias.