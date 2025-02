Harvey Colchado: APP impulsa proyecto de ley que impediría su postulación al Congreso

Tal como La República lo informó hace unos días, la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 91 de la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones para impedir que funcionarios que hayan tenido acceso a información secreta, reservada o confidencial en los últimos cinco años puedan postular al Congreso. Sin embargo, la propuesta es inconstitucional y podría afectar directamente al coronel Harvey Colchado, según señalan especialistas.

"No pueden ser elegidos miembros del Congreso de la República los funcionarios que, por razón de su cargo, tuvieron acceso a información secreta, reservada o confidencial hasta cinco (5) años antes de la elección, por razones de seguridad nacional. Este impedimento no es aplicable a los congresistas que integran comisiones investigadoras o la Comisión de Inteligencia", se lee en el documento que ha sido enviado a la Comisión de Constitución y Reglamento.

PUEDES VER: APP propone ley para impedir que funcionarios con acceso a información confidencial postulen al Congreso

Harvey Colchado no podría postular al Congreso

El abogado en temas electorales, Jorge Jáuregui, advirtió que esta reforma constitucional afecta a ex altos funcionarios que tuvieran pensado postular en los próximos comicios electorales, siendo Harvey Colchado un claro y puntual ejemplo. "Sí, podría aplicarse en un caso como ese. Porque la parte de la información que ha manejado en las investigaciones tiene carácter reservado", explicó el especialista para La República.

Además, los especialistas alertaron que la iniciativa es antidemocrática. "La proposición legislativa es inconstitucional porque establece diferencias entre las personas, afectando el principio de igualdad ante la ley. Porque considera que una persona que trabaja en el Poder Ejecutivo, que accede a información secreta, confidencial, etc. no puede postular a cargos de representación en el Parlamento, pero no establece el límite para las personas que en su condición de parlamentarios accedan a ese tipo de información o diferencia", afirmó Jáuregui.

Mientras que para el abogado constitucionalista Heber Joel Campos, lo más preocupante de la iniciativa legislativa "es el tufillo antidemocrático que presenta". "Un poco el mensaje parece ser el siguiente: no queremos competencia. Estamos buscando formas de sacar del juego a nuestros potenciales competidores", acotó el letrado.

El proyecto ha sido impulsado por el congresista Alejandro Soto y cuenta con el respaldo de sus colegas de bancada María Acuña, Magaly Ruiz, Juan Carlos Lizarzaburu, Nelcy Heidinguer e Idelso García. Sin embargo, los especialistas consideran que la propuesta de APP tiene una clara intencionalidad política y representaría una amenaza a la democracia.

Alejandro Soto asegura que el proyecto no tiene a Harvey Colchado como objetivo

Por su parte, el congresista Alejandro Soto, autor de esta reforma constitucional, respondió a la comunicación de La República y aseguró que su proyecto de ley no tiene nombre propio y deberá ser debatido en el pleno del Congreso cuando corresponda.

"Falso. Mi proyecto de ley no tiene ningún nombre propio, No veo porque tanto temor, es solo una propuesta que será analizada y debatida por 130 parlamentarios", manifestó.