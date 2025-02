El Ministerio del Interior denegó el pedido del coronel en retiro Harvey Colchado para retomar sus funciones en la Policía Nacional del Perú, mediante una resolución ministerial emitida el 12 de febrero y que lleva la firma del titular Juan José Santiváñez. Cabe recordar que Colchado lideró el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte en marzo del año pasado en el marco de la investigación por el caso Rolex.

Según el documento, el Mininter argumenta que la decisión se basó en la causal de renovación de cuadros por proceso regular a partir del 1 de enero de 2025, por lo que consideran que la decisión no es injusta y resuelven rechazar el pedido de reconsideración por parte de la defensa de Colchado, quien señaló que su pase al retiro fue una represalia por su trabajo al mando de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Harvey Colchado: APP propone proyecto de ley que buscaría impedir su postulación

La bancada de Alianza Para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 91 de la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones. La propuesta tiene como objetivo impedir que funcionarios que hayan tenido acceso a información reservada o confidencial en los últimos cinco años puedan postular al Parlamento.

El proyecto establece que "no pueden ser elegidos miembros del Congreso los funcionarios que, por razón de su cargo, tuvieron acceso a información clasificada hasta cinco años antes de la elección, por razones de seguridad nacional". No obstante, esta restricción no aplica a los congresistas que integran comisiones investigadoras o la Comisión de Inteligencia. El documento ya fue enviado a la Comisión de Constitución y Reglamento para su análisis, pero ha generado cuestionamientos por impedir la participación política.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga aprobó corrupto contrato con empresa brasileña OAS

Harvey Colchado asegura que está considerando postular al Congreso

El coronel Harvey Colchado en una entrevista con Jaime Chincha habló del reciente proyecto de ley presentado por el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), que busca modificar un artículo de la Constitución para impedir que funcionarios que hayan tenido acceso a información secreta, reservada o confidencial en los últimos cinco años puedan postular al Congreso. Colchado criticó duramente la iniciativa, calificándola como un "abuso total" y señaló que, debido a esto, está evaluando una eventual postulación al Congreso.

"Es un abuso total y se creen los dueños de la verdad. Qué pena con los congresistas que han presentado este proyecto de ley. Qué coincidencia, justo en esta semana que estuve presente en medios de comunicación se les ocurre presentar este PL (…) no me interesaba ser congresista, pero me han dado una buena idea. Ya me estoy animando porque nunca he permitido el abuso de poder", declaró Colchado.